Эпидемия кори в Одесской области: в одном из сел заболели 48 детей

В селе Шевченково Килийского района Одесской области во всех учебных заведениях ввели карантин из-за кори. Количество больных корью детей за два дня выросло с 14 до 48.

Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

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Он отметил, что по состоянию на 19 января в селе подтвердили 14 случаев заболевания корью. Уже тогда в Шевченково ввели карантин. За два дня количество заболевших возросло до 48.

Корь – что это? Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение

По словам председателя объединенной территориальной общины, вспышка кори возникла вследствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.



Эпидемия кори в Украине

Ранее 24 канал писал, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.