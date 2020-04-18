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      Эпидемия коронавируса: США выделит 3 миллиарда долларов на пищу для бедных

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      США выделит 3 миллиарда долларов на пищу для бедных / dw.com

      Дональд Трамп анонсировал программу помощи на 19 миллиардов долларов. Из них 16 миллиардов направят на помощь фермерам. А еще на 3 миллиарда закупят продуктов для людей, которые больше всего пострадали от коронавируса.

      О денежной помощи Соединенных Штатов уязвимым к эпидемии COVID-19 категориям населения информирует The New York Times.

      Читайте также В США на коронавирус протестировали уже более 3,5 миллиона человек

      Президент Дональд Трамп объявил программу помощи фермерам на борьбу с коронавирусом в размере 19 миллиардов долларов. Из них – прямые платежи производителям на 16 миллиардов долларов и массовые закупки мяса, молочных продуктов.

      Министерство сельского хозяйства США сотрудничает с региональными и местными дистрибьюторами, чтобы приобрести на 3 миллиарда долларов сельскохозяйственных товаров для самого бедного населения,
      – говорится в сообщении.

      Продукты планируют распределить среди продовольственных банков, церквей и групп помощи. Это нужно, ведь миллионы американцев потеряли из-за коронавируса работу. Кроме того, большая часть экономики парализована.

      Коронавирус в США: последние новости

      • Сейчас общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 710 тысяч 272 человек.
      • Тест на коронавирус сделали более 3 миллионов американцев.
      • По официальным данным, уже более 63 тысяч пациентов выздоровели.
      • Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире. Там – большинство случаев заражения в США.
      • По состоянию на 18 апреля в Нью-Йорке от коронавируса умерло уже более 13 тысяч человек. Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Продукты Сельское хозяйство Безработица Новости США Дональд Трамп
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