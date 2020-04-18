Эпидемия коронавируса: США выделит 3 миллиарда долларов на пищу для бедных

Дональд Трамп анонсировал программу помощи на 19 миллиардов долларов. Из них 16 миллиардов направят на помощь фермерам. А еще на 3 миллиарда закупят продуктов для людей, которые больше всего пострадали от коронавируса.

О денежной помощи Соединенных Штатов уязвимым к эпидемии COVID-19 категориям населения информирует The New York Times.

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Президент Дональд Трамп объявил программу помощи фермерам на борьбу с коронавирусом в размере 19 миллиардов долларов. Из них – прямые платежи производителям на 16 миллиардов долларов и массовые закупки мяса, молочных продуктов.

Министерство сельского хозяйства США сотрудничает с региональными и местными дистрибьюторами, чтобы приобрести на 3 миллиарда долларов сельскохозяйственных товаров для самого бедного населения,

– говорится в сообщении.

Продукты планируют распределить среди продовольственных банков, церквей и групп помощи. Это нужно, ведь миллионы американцев потеряли из-за коронавируса работу. Кроме того, большая часть экономики парализована.

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