Эпоха бедности должна закончиться: Гончарук о том, что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

Правительство представит программу государственного бюджета на 2020 год. В нем предусмотрен небольшой рост пенсий, а также – субсидии должны получить все украинцы, которые в этом действительно нуждаются.

Об этом в своем выступлении рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В частности, он отметил, что знает, как сейчас тяжело пенсионерам и малообеспеченным семьям.

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Мы понимаем, что сегодня они фактически выживают и это неприемлемо. Эпоха бедности должна остаться в прошлом – это было заложено в программе президента и за 3-5 лет мы хотим приблизиться к такому стандарту,

– подчеркнул он.

По его словам, доход каждого человека в Украине не может быть ниже, чем сумма реального прожиточного минимума. А реальный прожиточный минимум должен быть достаточной суммой денег, чтобы нормально прожить в течение месяца.

Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан

Субсидии

Глава правительства говорит: сейчас речь идет только о первом "очень маленьком шаге" в этом направлении. Он добавляет, что все, кто потребует субсидий в этом отопительном сезоне, их получат.

Мы работаем над эффективностью, над тем, чтобы субсидию получали только те, кто действительно в этом нуждается. Если у вас дом в 600 квадратных метров, дорогая машина, вы три раза в год ездите за границу, – это признак для государства, что не вам в первую очередь надо помогать,

– уточнил Гончарук.

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Кто теперь будет получать субсидии в первую очередь?

Детские дома семейного типа;

Военнослужащие;

Граждани старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но зарегистрированы по разным адресам.

Наша задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченная семья в среднем не тратила на коммунальные услуги более 15% своего совокупного дохода. Деньги для обеспечения этого стандарта в бюджете есть,

– добавил Гончарук.

Пенсии

Также в правительстве отметили: они признали наиболее уязвимую категорию, нуждающуюся в помощи в первую очередь. Это – пожилые люди, которым уже более 80 лет.

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Пенсии вырастут, мы бы хотели увеличить их в 2-3 раза, но для этого нужно, чтобы быстро росла экономика. Поэтому индексация будет, но небольшая,

– отметил премьер.

Первоочередная помощь от правительства также коснется детей-сирот, людей с инвалидностью, а также выделят деньги для создания центров по реабилитации ветеранов.



Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан

О "соцбезах"

Отдельные расходы в бюджете на 2020 год заложены для трансформации центров и отделений социального обеспечения граждан. Именно туда люди приходят, чтобы оформить документы для получения пенсий, социальных выплат или субсидий.

Такие центры в народе еще называют "соцбезами". Мы хотим, чтобы эти отделы социального обслуживания граждан были трансформированы. Люди там часто испытывают унижение. Мы хотим трансформировать их, чтобы люди не стояли часами в очередях и не заполняли десятки бумажек. Мы упростим эту систему, чтобы такие услуги предоставляли больше учреждений,

– добавил Гончарук.

Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан