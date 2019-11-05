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      Эпоха бедности должна закончиться: Гончарук о том, что будет с пенсиями и субсидиями в 2020-м

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Getty images

      Правительство представит программу государственного бюджета на 2020 год. В нем предусмотрен небольшой рост пенсий, а также – субсидии должны получить все украинцы, которые в этом действительно нуждаются.

      Об этом в своем выступлении рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В частности, он отметил, что знает, как сейчас тяжело пенсионерам и малообеспеченным семьям.

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      Мы понимаем, что сегодня они фактически выживают и это неприемлемо. Эпоха бедности должна остаться в прошлом – это было заложено в программе президента и за 3-5 лет мы хотим приблизиться к такому стандарту,
      – подчеркнул он.

      По его словам, доход каждого человека в Украине не может быть ниже, чем сумма реального прожиточного минимума. А реальный прожиточный минимум должен быть достаточной суммой денег, чтобы нормально прожить в течение месяца.

      Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан

      Субсидии

      Глава правительства говорит: сейчас речь идет только о первом "очень маленьком шаге" в этом направлении. Он добавляет, что все, кто потребует субсидий в этом отопительном сезоне, их получат.

      Мы работаем над эффективностью, над тем, чтобы субсидию получали только те, кто действительно в этом нуждается. Если у вас дом в 600 квадратных метров, дорогая машина, вы три раза в год ездите за границу, – это признак для государства, что не вам в первую очередь надо помогать,
      – уточнил Гончарук.

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      Кто теперь будет получать субсидии в первую очередь?

      • Детские дома семейного типа;
      • Военнослужащие;
      • Граждани старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но зарегистрированы по разным адресам.

      Наша задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченная семья в среднем не тратила на коммунальные услуги более 15% своего совокупного дохода. Деньги для обеспечения этого стандарта в бюджете есть,
      – добавил Гончарук.

      Пенсии

      Также в правительстве отметили: они признали наиболее уязвимую категорию, нуждающуюся в помощи в первую очередь. Это – пожилые люди, которым уже более 80 лет.

      К теме: Как будут расти пенсии в 2020 году: проект госбюджета

      Пенсии вырастут, мы бы хотели увеличить их в 2-3 раза, но для этого нужно, чтобы быстро росла экономика. Поэтому индексация будет, но небольшая,
      – отметил премьер.

      Первоочередная помощь от правительства также коснется детей-сирот, людей с инвалидностью, а также выделят деньги для создания центров по реабилитации ветеранов.


      Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан

      О "соцбезах"

      Отдельные расходы в бюджете на 2020 год заложены для трансформации центров и отделений социального обеспечения граждан. Именно туда люди приходят, чтобы оформить документы для получения пенсий, социальных выплат или субсидий.

      Такие центры в народе еще называют "соцбезами". Мы хотим, чтобы эти отделы социального обслуживания граждан были трансформированы. Люди там часто испытывают унижение. Мы хотим трансформировать их, чтобы люди не стояли часами в очередях и не заполняли десятки бумажек. Мы упростим эту систему, чтобы такие услуги предоставляли больше учреждений,
      – добавил Гончарук.

      соціальне забезпечення бюджет

      Расходы в бюджете-2020 на социальное обеспечение граждан

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук Бюджет 2020 Субсидии Пенсия
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