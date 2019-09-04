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      Эпоха Светличной в Харькове подходит к концу

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      Юлия Светличная
      Юлия Светличная / obozrevatel.com

      Владимир Зеленский занимает должность президента Украины уже более 100 дней, и за это время он успел назначить (или хотя бы уволить) глав областных администраций в большинстве регионов Украины.

      Но не всех. Есть и исключения. Одно из них – харьковский губернатор Юлия Светличная. Однако о том, что и ее эпоха подходит к концу, свидетельствуют сразу несколько факторов.

      Юлия Александровна занимает свою нынешнюю должность с 2016 года и является креатурой своего предшественника в кресле председателя облгосадминистрации Игоря Райнина, перешедшего тогда в кресло главы Администрации президента Петра Порошенко. Что вроде бы должно было ей гарантировать быстрый уход после смены власти, ведь ЗеКоманда известна своей нелюбовью к "попередникам". Несмотря на это, она до сих пор сохранила свое кресло. После того, как земляка, с которым Светличную связывали и личные отношения, убрали с должности главы АП, губернатора поддержал глава МВД – Арсен Аваков, которому Юлия Александровна была нужна для противостояния давнему оппоненту – Геннадию Кернесу. Однако после прихода нового президента позиции пошатнулись: министру оставили кресло всего до декабря 2019 и то со "смотрящими" от команды ЗЕ.

      То, что Светличная "засиделась" в кресле отмечают и эксперты. Известный харьковский активист, представитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах на днях публично обратился к президенту Зеленскому с призывом провести на должность губернатора открытый конкурс, как это было сделано в Одесской и Львовской областях. Пока прямой реакции от Офиса не последовало, но о новом губернаторе там думают, что косвенно подтвердил сам президент во время визита в Харьков. "Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров. Пока таких менеджеров не вижу", - отметил Зеленский.
       

      По инсайдерской информации сначала главным претендентом на губернаторское кресло считался Вадим Слюсарев, которого называли неформальным куратором "Слуги народа" в Харькове. Но генерал-пограничник со шлейфом коррупционных подозрений и связей с экс-регионалами показался новой власти слишком токсичным, и Владимир Зеленский публично опроверг слухи о таких намерениях.

      Чем Светличная не устраивает представителей новой власти догадаться не сложно. Став самым молодым губернатором в Украине Юлия Александровна обозначилась и рядом громких скандалов. Давление на СМИ, дутые рейтинги, ряд коррупционных схем подопечных, включая попытки сотрудничества с сепаратистом, и напоследок изрядно подпортившие позиции - разворовывание лесов с избиением журналистов в прямом эфире и обвал дороги, строительство которой Юлия Александровна обещала контролировать лично.

      К тому же команда, подобранная губернатором, также оставляет желать лучшего. Чего стоит один начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА - Богдан Федак, "прославившийся" продажей детей за границу.
      Так и не став самостоятельным политиком, о чем свидетельствует то, что губернатор так и не решилась принять участие в парламентских выборах, хоть и примерялась сразу к двум округам на своей вотчине, Светличная не получает поддержку и от местных элит.

      Не в пользу Светличной и российский бэкграунд, в частности, ее связь с заводом "Турбоатом", который губернатор вовсю использовала для своего пиара и на котором даже открыла собственную приемную. Известно, что завод делал закупки на многие сотни тысяч гривен у фирмы "Охрана труда" (причем, по мнению аналитиков, по завышенным ценам), официально принадлежащей родителям Райнина и являющейся первым местом работы 20-летней Юлии Светличной. Также предприятие серьезно завязано на российский рынок и имеет совладельцем российского бизнесмена Константина Григоришина.

      Кроме того, могут всплыть детали договоренностей Светличной с лидером "Оппозиционной платформы – За життя" Юрием Бойко. С которым она встречалась перед парламентскими выборами и с которым, по данным СМИ, договаривалась о поддержке на грядущих местных выборах (по крайней мере, поддержка со стороны лояльных к Оппозиционной платформе СМИ у Светличной уже есть), на которых в Харьковской области "Оппоплатформа", без сомнения, будет главным конкурентом "Слуги народа". Представитель власти тайно сотрудничающий с основным конкурентом – это уже явный перебор.

      В команде Зе считают хорошим кандидатом в губернаторы области харьковчанку, доктора юридических наук Ирину Венедиктову. До избрания в Раду она была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам.

       Но с учетом того, что изначально Венедиктовой обещали перспективы на национальном уровне, в частности, накануне второго тура выборов Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек своей команды как эксперта в области реформирования судебной системы, то губернаторство может быть не таким уж привлекательным для нее.

      В качестве альтернативы в ЗеКоманде подумывают о другом сценарии с назначением главы ОГА. Из-за того, что местные элиты в Харькове весьма связаны друг с другом, рассматривается назначение такой кандидатуры, которая не связана так плотно с Харьковом, так называемого парашютиста. Чтобы не повторять ошибок Порошенко, Зеленому нужен полностью свой человек в регионе, даже, если он войдет в конфликт с местными элитами. Как известно, СБУ, МВД и прокуратура довольны быстро может сделать местные элиты сговорчивыми. В любом случае, смена губернатора будет во многом зависеть от планов Слуги народов по местным выборам.
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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Харькова Геннадий Кернес Статьи
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