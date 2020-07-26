Танкер Delfi так и не смогли поднять из воды 25 июля у побережья Одессы. По словам владельца судна, неудача произошла из-за некачественных тросов.

Тросы не выдержали и 4 тонн груза

Во время операции буксиры были выставлены правильно, тросы также выпрямили. Однако проблема была в другом – в их качестве. Об этом информирует в телеграмме PavlovskyNews.

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Трос, который должен был выдержать 63 тонны груза, не смог справиться и с 4. Судовладелец ожидает, что с 27 июля работы смогут продолжить. Конечно, если доставят новые тросы.



Тросы оказались некачественными / Фото PavlovskyNews

Как происходило поднятие танкера 25 июля

За несколько утренних часов удалось срастить 300-метровый стальной трос. Он соединил кормовую лебедку буксира со стропом на носовой части Delfi.

Впоследствии трос соединили с другим буксиром и кормовой частью танкера.

Однако два троса порвались, как только буксиры собирались тянуть затонувший корабль на берег.

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