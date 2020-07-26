Эпопея с поднятием Delfi: владелец танкера рассказал, почему провалилась предыдущая попытка
Танкер Delfi так и не смогли поднять из воды 25 июля у побережья Одессы. По словам владельца судна, неудача произошла из-за некачественных тросов.
Тросы не выдержали и 4 тонн груза
Во время операции буксиры были выставлены правильно, тросы также выпрямили. Однако проблема была в другом – в их качестве. Об этом информирует в телеграмме PavlovskyNews.
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Трос, который должен был выдержать 63 тонны груза, не смог справиться и с 4. Судовладелец ожидает, что с 27 июля работы смогут продолжить. Конечно, если доставят новые тросы.
Тросы оказались некачественными / Фото PavlovskyNews
Как происходило поднятие танкера 25 июля
- За несколько утренних часов удалось срастить 300-метровый стальной трос. Он соединил кормовую лебедку буксира со стропом на носовой части Delfi.
- Впоследствии трос соединили с другим буксиром и кормовой частью танкера.
- Однако два троса порвались, как только буксиры собирались тянуть затонувший корабль на берег.
Основное о затонувшем танкере Delfi возле Одессы
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что к 25 июля судно уберут.
- Глава правительства Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию контролировать поднятие танкера Delfi в Одессе. Следовательно, владелец судна имеет еще одну попытку поднять его собственными силами.
- Если же сделать это до конца недели ему не удастся, то он должен будет отказаться от прав собственности на танкер.