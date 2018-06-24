Эрдоган объявил о своей победе на выборах до официального окончания подсчета голосов
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей победе на выборах до окончания подсчета голосов.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
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По неофициальным данным, наша нация доверила нам президентство и возглавить исполнительную ветвь власти, отдав предпочтение нашему Народному Альянсу (провластный блок – 24 канал), что является большой ответственностью",
– заявил Эрдоган.
Он поблагодарил всех своих сторонников и поздравил других кандидатов в президенты и депутаты.
Эрдоган выразил надежду на то, что никто не будет пытаться запятнать выборы, чтобы скрыть свою неудачу.
Месседж понятен: Турция дала урок демократии своей явкой, которая близка к 90 процентам", – отметил Эрдоган.
Добавим, что по результатам подсчета 96 процентов голосов, Эрдоган получил 52,6 процента, а его партия справедливости и развития, которая входит в блок "Народный альянс" набрала 42,5 процента голосов. Другой участник блока – Партия националистического движения набрала 11,19 процентов голосов.
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