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Эрдоган объявил о своей победе на выборах до официального окончания подсчета голосов

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Эрдоган объявил о своей победе на выборах в Турции
Эрдоган объявил о своей победе на выборах в Турции / geopolitica.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей победе на выборах до окончания подсчета голосов.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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По неофициальным данным, наша нация доверила нам президентство и возглавить исполнительную ветвь власти, отдав предпочтение нашему Народному Альянсу (провластный блок – 24 канал), что является большой ответственностью",
– заявил Эрдоган.

Он поблагодарил всех своих сторонников и поздравил других кандидатов в президенты и депутаты.

Эрдоган выразил надежду на то, что никто не будет пытаться запятнать выборы, чтобы скрыть свою неудачу.

Месседж понятен: Турция дала урок демократии своей явкой, которая близка к 90 процентам", – отметил Эрдоган.

Добавим, что по результатам подсчета 96 процентов голосов, Эрдоган получил 52,6 процента, а его партия справедливости и развития, которая входит в блок "Народный альянс" набрала 42,5 процента голосов. Другой участник блока – Партия националистического движения набрала 11,19 процентов голосов.

Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости Турции
Источник: 24 Канал
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