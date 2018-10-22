Эрдоган пообещал во вторник раскрыть обстоятельства смерти саудовского журналиста Хашкаджи
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в воскресенье, 21 октября, что в ближайший вторник расскажет об обстоятельствах гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашкаджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".
Читайте также: Невесте убитого саудовского журналиста Хашкаджи предоставили охрану
Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление по этому делу во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты,
– сказал Эрдоган.
Ранее 24 Канал сообщал о том, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в телефонном разговоре с сыном убитого журналиста Джамаля Хашкаджи Салехом Хашкаджи, выразили свои глубокие соболезнования всей семье и родственникам покойного.
Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.
Впоследствии власти Турции заявили, что у них есть доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста.
Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкаджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.
Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, работавший, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.
В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку на The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.