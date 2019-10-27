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      Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны

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      Реджеп Эрдоган
      Реджеп Эрдоган / Anadolu

      Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если они останутся в пограничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности после обусловленных 150 часов.

      Об этом турецкий лидер заявил в субботу в Стамбуле, сообщает турецкое агентство Anadolu.

      Важно: Курды обвинили Турцию в применении фосфора против мирного населения в Сирии

      Если через 150 часов террористы останутся в обусловленной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, – мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем,
      – заявил Эрдоган.

      Он также добавил, что Турцию огорчает тот факт, что главы крупных государств общаются с главарями террористов за столом переговоров и предлагают после этого посреднические инициативы.

      Стоит отметить, что руководство сирийских курдов сообщило 22 октября о том, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны возле границы с Турцией. Это было одним из условий для того, чтобы Турция прекратила операцию.

      Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.

      Операция Турции против курдов: основное

      • Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
      • Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.
      • Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
      blog_ava
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      26 октября
      4147
      Автор: Михаил Года
      Теги: Реджеп Эрдоган Новости Турции Война в Сирии Новости политики
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