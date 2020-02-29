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      Эрдоган все же открыл границы для беженцев: в ЕС уже сбежали 18 тысяч нелегалов

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      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна все же открыла для беженцев границу с Евросоюзом, хотя предупреждениям никто не хотел верить. По его словам, Турция и в дальнейшем не будет препятствовать порывам мигрантов в Европу.

      Об этом Реджеп Эрдоган заявил во время своего выступления из-за сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая состоялась в четверг, 27 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

      Интересно: Сотни беженцев отправились к турецко-греческой границе после сообщений СМИ: фото и видео

      Турция открыла границы и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу отправились 18 тысяч беженцев. Скорее всего, сегодня этот показатель достигнет 25-30 тысяч. Турция и в дальнейшем будет пропускать беженцев через границу,
      – заявил Эрдоган.

      Кроме того, он прокомментировал ситуацию с беженцами в самой Турции. В частности, с мигранами из Сирии, которые отправились на север в поисках более спокойного места для жизни.

      По его словам, на территории Турции сейчас уже проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер утверждает, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

      "Полтора миллиона сирийских беженцев уже собрались у границы с Турцией. Все эти люди бегут от насилия и беззакония, которое оказывает режим Башара Асада", – заявил Эрдоган.

      К слову, Турция имеет общую границу на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

      Как Греция и Болгария реагируют на открытие границы

      Греция и Болгария отреагировали на заявление об открытии границы почти мгновенно. Страны объявили о введении симметричных дополнительных мер по охране своей границы.

      Болгария объявила о готовности направить к границе с Турцией около тысячи военных. В то же время в Греции заявили, что будут усиленно охранять рубеж как на суше, так и в море.

      Турция имеет общую границу с Болгарией протяженностью 259 километров, а с Грецией – 203 километра.

      Граница Турции с Грецией и Болгарией: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Реджеп Эрдоган беженцы Греция Болгария Новости Турции Евросоюз Новости политики
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