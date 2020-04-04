Эрдоган закрыл десятки городов и запретил туркам моложе 20 лет выходить из дома

Из-за распространения коронавируса в Турции власти вводят дополнительные ограничительные меры: в более 30 крупных городах запрещен въезд и выезд, туркам моложе 20 лет нельзя выходить из дома и никому отныне нельзя находиться в общественных местах без маски.

О введении новых ограничений в обращении к нации вечером 3 апреля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщило государственное информационное агентство Anadolu .

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Новые ограничения в Турции из-за распространения коронавируса

В 30 крупных городах и провинции Зонгулдак на 15 дней прекращают въезд и выезд транспорта.

Запрещают выходить на улицу людям младше 20 лет.

В общественных местах граждане обязательно должны находиться в медицинских масках.

Президент Эрдоган отметил, что эти и другие ограничительные меры при необходимости могут продлить.

Также турецкий лидер в обращении выделил, что его страна, мол, в готовности к противостоянию коронавирусу опережает многие развитые страны – сама производит необходимое количество масок, тесты, имеет достаточное количество врачей.

Раньше Турция уже ввела ряд ограничений

Страна закрыла границы с 21 марта.

С 28 марта полностью остановила на неопределенный срок международное авиасообщение.

Ездить между городами люди могут только с разрешения местных властей.

Коронавирус в Турции по состоянию на начало суток 4 апреля зафиксировали в 20 921 человека. Умерли от болезни 425 человек, выздоровели – 484.