03:29
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Эрдоган закрыл десятки городов и запретил туркам моложе 20 лет выходить из дома

      - Читати новину українською
      Коронавирус в Турции: власти вводят новые ограничения / Коллаж 24 канала

      Из-за распространения коронавируса в Турции власти вводят дополнительные ограничительные меры: в более 30 крупных городах запрещен въезд и выезд, туркам моложе 20 лет нельзя выходить из дома и никому отныне нельзя находиться в общественных местах без маски.

      О введении новых ограничений в обращении к нации вечером 3 апреля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

      К теме Зеленский 1 апреля по телефону говорил с Эрдоганом о коронавирусе и ситуации с украинскими автоперевозчиками, которые застряли на турецко-болгарской границе

      Новые ограничения в Турции из-за распространения коронавируса

      • В 30 крупных городах и провинции Зонгулдак на 15 дней прекращают въезд и выезд транспорта.
      • Запрещают выходить на улицу людям младше 20 лет.
      • В общественных местах граждане обязательно должны находиться в медицинских масках.

      Президент Эрдоган отметил, что эти и другие ограничительные меры при необходимости могут продлить.

      Также турецкий лидер в обращении выделил, что его страна, мол, в готовности к противостоянию коронавирусу опережает многие развитые страны – сама производит необходимое количество масок, тесты, имеет достаточное количество врачей.

      Раньше Турция уже ввела ряд ограничений

      • Страна закрыла границы с 21 марта.
      • С 28 марта полностью остановила на неопределенный срок международное авиасообщение.
      • Ездить между городами люди могут только с разрешения местных властей. 

      Коронавирус в Турции по состоянию на начало суток 4 апреля зафиксировали в 20 921 человека. Умерли от болезни 425 человек, выздоровели – 484. 

      Коронавирус в мире, Турция
      МИД не рекомендует украинцам посещать ряд стран, среди которых и Турция / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Реджеп Эрдоган Новости Турции
      Комментарии

      Читайте также

      3 апреля , 21:51 Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил про "провокации" и "спецслужбы"
      Новини України 5220
      сегодня , 00:35 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 24980
      3 апреля , 22:38 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 177520
      сегодня , 01:30 Коронавирус на Тернопольщине: заболели еще 19 человек, всего 133 случая
      Лікування 32088
      3 апреля , 22:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 31795
      3 апреля , 22:30 Рябошапка: Венедиктова – это был худший выбор Зеленского
      Новини України 2632
      3 апреля , 21:24 Массовое тестирование на коронавирус во Львове: Садовый поделился результатами
      Новини України 3975
      3 апреля , 20:32 Скандал в одесском медцентре: Зеленский отреагировал на обращение врачей
      Новини України 4283
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      3 апреля , 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик
      3 апреля , 19:40 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук