Эротические фото, которые возникли в результате ошибок при восстановлении жесткого диска: 18+

У фотографа Игоря Чекачкова сломался жесткий диск с 3 терабайтами фотографий. При восстановлении они были искажены – приобрели новые пятна, полосы, или смешались между собой.

Так родилась серия, для создания которой автор, как он говорит, не прилагал никаких усилий, а механический сбой компьютерной системы и восстановление фотографий стали поводом для переосмысления всего творческого пути и жизненной философии фотографа, сообщает издание Birdinflight.

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В сервисном центре фотографу сказали, что 98% информации спасли. Игорь очень обрадовался, пока не увидел, как это выглядит: диск был полон изуродованных фотографий. Огромное количество работ перемешалась в кучу, или на них возникли какие-то посторонние элементы.

"Я отобрал из всего этого около 500 картинок, но на самом деле весь архив еще не просмотрел. Там почти 3 терабайта фотографий – около 200 тысяч изображений. Эта серия дала мне возможность внимательно изучить последние 10 лет моей жизни. Я анализировал, как я жил, смотрел на людей, которых встречал, женщин, которых любил, события, свидетелем которых стал. Я как будто перечитывал свой дневник", – рассказывает фотограф.

Понадобилось некоторое время, чтобы осознать: то, что получилось, гораздо больше, чем то, что было до этого.