Эрозия: мифы и правда о жутком диагнозе у женщин

Известная врач-акушер-гинеколог Наталья Лелюх рассказала, что такое на самом деле эрозия шейки матки и как ее лечить.

Как рассказала врач в комментарии 24 канала, для распространенного термина произошла подмена понятий – визуальное состояние стали называть болезнью.

"Эрозия" в переводе с латыни означает "царапина", когда смотришь на шейку – она будто поцарапана. И это состояние может быть физиологическим, в зависимости от возраста женщины. Оно не требует никакого лечения, это просто процесс замены одного эпителия другим", – подчеркнула Наталья Лелюх.

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Она подчеркнула, что такого диагноза не существует, а следовательно – нет диагностики и лечения. И когда женщины слышат такой диагноз, то теряются и не понимают, почему одни врачи говорят, что это не нужно лечить, а другие – что после родов все пройдет. А у некоторых женщин вообще, только после родов появилась эрозия.

Когда врачи говорят, что эрозию нужно лечить, то чаще всего они имеют в виду дисплазию.

Есть патология шейки матки, которая называется дисплазия. Она имеет различные проявления и стадии развития, базу, как ее выявить и как лечить. И дисплазия – это ступенька к онкологическому процессу. Поэтому шейка матки – это важный орган,

– отметила Лелюх.

В разном возрасте для лечения дисплазии рекомендуют различные методы. На первом месте аргоноплазменный лазер и радиоволновая хирургия. Такие методы лечения дают меньше осложнений и рецидивов. Никаких уколов в шейку матки делать не надо.

Поэтому женщина ежегодно должна проходить осмотр у гинеколога, чтобы проверить, не появилось ли на шейке матки что-то, что требует внимания.

Полное интервью с Натальей Лелюх читайте по ссылке.

Кто такая Наталья Лелюх?

Это врач с 19-летним опытом работы в акушерстве и гинекологии. Наталья Лелюх также основательница Женского клуба – который уже шестой год собирает женщин по всей Украине и в Беларуси. Автор книги "Откровенный разговор о женском здоровье".

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