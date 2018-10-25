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      Эрозия: мифы и правда о жутком диагнозе у женщин

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      Эрозия: правда и мифы
      Эрозия: правда и мифы / meinbezirk.at

      Известная врач-акушер-гинеколог Наталья Лелюх рассказала, что такое на самом деле эрозия шейки матки и как ее лечить.

      Как рассказала врач в комментарии 24 канала, для распространенного термина произошла подмена понятий – визуальное состояние стали называть болезнью.

      "Эрозия" в переводе с латыни означает "царапина", когда смотришь на шейку – она будто поцарапана. И это состояние может быть физиологическим, в зависимости от возраста женщины. Оно не требует никакого лечения, это просто процесс замены одного эпителия другим", – подчеркнула Наталья Лелюх.

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      Она подчеркнула, что такого диагноза не существует, а следовательно – нет диагностики и лечения. И когда женщины слышат такой диагноз, то теряются и не понимают, почему одни врачи говорят, что это не нужно лечить, а другие – что после родов все пройдет. А у некоторых женщин вообще, только после родов появилась эрозия.

      Когда врачи говорят, что эрозию нужно лечить, то чаще всего они имеют в виду дисплазию.

      Есть патология шейки матки, которая называется дисплазия. Она имеет различные проявления и стадии развития, базу, как ее выявить и как лечить. И дисплазия – это ступенька к онкологическому процессу. Поэтому шейка матки – это важный орган,
      – отметила Лелюх.

      В разном возрасте для лечения дисплазии рекомендуют различные методы. На первом месте аргоноплазменный лазер и радиоволновая хирургия. Такие методы лечения дают меньше осложнений и рецидивов. Никаких уколов в шейку матки делать не надо.

      Поэтому женщина ежегодно должна проходить осмотр у гинеколога, чтобы проверить, не появилось ли на шейке матки что-то, что требует внимания.

      Полное интервью с Натальей Лелюх читайте по ссылке.

      Кто такая Наталья Лелюх?
      Это врач с 19-летним опытом работы в акушерстве и гинекологии. Наталья Лелюх также основательница Женского клуба – который уже шестой год собирает женщин по всей Украине и в Беларуси. Автор книги "Откровенный разговор о женском здоровье".

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Советы Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 25 октября
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