Эшерихиоз: как не подцепить "болезнь путешественников"
Эшерихиоз – это инфекционное заболевание, которое часто называют "болезнью путешественников", ведь чаще всего ее можно подцепить во время командировки или экзотического отдыха в тропиках.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Эшерихиоз – это бактериальное инфекционное заболевание, которое вызывают патогенные штаммы кишечных палочек. Возбудителем является бактерия Escherichia Coli.
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Климатические условия в тропиках способствуют возникновению выраженной лихорадки с ознобом и интоксикационными симптомами, но заболеть эшерихиозом можно и в Украине, употребляя некачественные продукты.
Симптомы эшерихиоза:
Симптомы и течение эшерихиоза зависят от вида возбудителя. Обычно, инфекция начинается постепенно и проявляется тошнотой, рвотой (до 3 раз в сутки), слабостью и спастическими болями в животе и обезвоживанием.
Реже протекает как недиарейное заболевание с поражением внутренних органов, как чисто органными (холецистит, холангит, инфекция мочевых путей, менингит и т.д.), так и системными с развитием сепсиса. Нередко такие патологические состояния расценивают как коли-инфекцию.
Профилактика эшерихиоза:
- не употребляйте продукты с истекшим сроком годности, используйте для приготовления блюда только свежие продукты питания;
- тщательно мойте руки до и после употребления блюда;
- при транспортировке и хранении пищевых продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.);
- не покупайте продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;
- избегайте контактов с людьми, которые имеют признаки инфекционного заболевания.
При первых симптомах – обратитесь к врачу, самолечение может быть опасным для вашего здоровья!
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