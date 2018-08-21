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Эшерихиоз: как не подцепить "болезнь путешественников"

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Эшерихиоз: симптомы и профилактика
Эшерихиоз: симптомы и профилактика / 24 Канал

Эшерихиоз – это инфекционное заболевание, которое часто называют "болезнью путешественников", ведь чаще всего ее можно подцепить во время командировки или экзотического отдыха в тропиках.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Эшерихиоз – это бактериальное инфекционное заболевание, которое вызывают патогенные штаммы кишечных палочек. Возбудителем является бактерия Escherichia Coli.

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Климатические условия в тропиках способствуют возникновению выраженной лихорадки с ознобом и интоксикационными симптомами, но заболеть эшерихиозом можно и в Украине, употребляя некачественные продукты.

via GIPHY

Симптомы эшерихиоза:

Симптомы и течение эшерихиоза зависят от вида возбудителя. Обычно, инфекция начинается постепенно и проявляется тошнотой, рвотой (до 3 раз в сутки), слабостью и спастическими болями в животе и обезвоживанием.

Реже протекает как недиарейное заболевание с поражением внутренних органов, как чисто органными (холецистит, холангит, инфекция мочевых путей, менингит и т.д.), так и системными с развитием сепсиса. Нередко такие патологические состояния расценивают как коли-инфекцию.

Профилактика эшерихиоза:

- не употребляйте продукты с истекшим сроком годности, используйте для приготовления блюда только свежие продукты питания;

- тщательно мойте руки до и после употребления блюда;

- при транспортировке и хранении пищевых продуктов используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов и т.д.);

- не покупайте продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

- избегайте контактов с людьми, которые имеют признаки инфекционного заболевания.

При первых симптомах – обратитесь к врачу, самолечение может быть опасным для вашего здоровья!

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via GIPHY

Про сальмонеллез читайте по ссылке.

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Теги: Здоровье Новости Украины Лечение Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Инфекция Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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