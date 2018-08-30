Эшли Грэм похвасталась пышными формами в белье Dior: пикантные фото
Модель plus-size Эшли Грэм, в который раз готовясь к реалити шоу "American Beauty Star", показала несколько фото из закулисья, где позирует в одном белье от французского бренда Dior.
Серию обольстительных фотографий 30-летняя американская модель опубликовала в своем Instagram. На них она позирует в стильном белье пурпурного цвета, которое отлично подчеркивает пышные формы модели.
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"Dior-крошка", – лаконично подписала свои фото Эшли. Кроме белья можно увидеть, что стилисты уже сделали ей прическу, которая была на последних минутах приготовлений, а также сделали Грэм сияющий макияж.
В одном из комментариев, где пользователь саркастически отметил, что по его мнению модель занимается "воркаутом", Эшли ответила: "Девушки с целлюлитом уже не могут заниматься воркаутом?". Ее поддержали многие поклонники и осудили слова бодишеймера.
Эшли Грэм резко ответила на комментарий Instagram-пользователя
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