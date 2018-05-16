Эшли Грэм похвасталась пышными формами в кружевном белье: фото

Известная plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз показала свое тело в соблазнительном белье. Так она анонсировала выход новой линейки собственного белья совместно с брендом "Additionelle".

Так, новое пикантное фото пышнотелая модель обнародовала в своем Instagram. На фото 30-летняя звезда позирует в нежно-розовом кружевном комплекте из своей коллекции и призвала поклонниц покупать и себе подобное белье, которое уже доступно на сайте City Chic.

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Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 15 Тра 2018 р. о 6:46 PDT

На сайте другого бельевого бренда "Additionelle" Грэм предстала в изысканном белом белье с подтяжками. На двух снимках откровенные образы модели подчеркивает яркий макияж и мокрые волосы. Внимание также привлекают сами фотографии, которые, похоже, отретушировали перед публикацией, поскольку Эшли Грэм мы часто привыкли видеть с целлюлитом и складками на теле.