Эшли Грэм похвасталась пышными формами в кружевном белье: фото
Известная plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз показала свое тело в соблазнительном белье. Так она анонсировала выход новой линейки собственного белья совместно с брендом "Additionelle".
Так, новое пикантное фото пышнотелая модель обнародовала в своем Instagram. На фото 30-летняя звезда позирует в нежно-розовом кружевном комплекте из своей коллекции и призвала поклонниц покупать и себе подобное белье, которое уже доступно на сайте City Chic.
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На сайте другого бельевого бренда "Additionelle" Грэм предстала в изысканном белом белье с подтяжками. На двух снимках откровенные образы модели подчеркивает яркий макияж и мокрые волосы. Внимание также привлекают сами фотографии, которые, похоже, отретушировали перед публикацией, поскольку Эшли Грэм мы часто привыкли видеть с целлюлитом и складками на теле.