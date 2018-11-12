Эшли Грэм похвасталась пышными формами в полупрозрачном платье: фото

Популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила саммит "Женщина года", организованный глянцевым журналом Glamour в Нью-Йорке.

Новые снимки своего образа Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Эшли Грэм посветила пышными обнаженными ягодицами в провокационной съемке: фото

На красной дорожке Эшли продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем платье фиолетового цвета с металлическим отблеском от Solace London. Его цена – 320 фунтов стерлингов (11 500 гривен). Однако платье выглядело полупрозрачным, так что черное белье супермодели стало заметным при ярком освещении. Свой образ Грэм дополнила серебристыми босоножками от Paul Andrew.

Пышнотелая модель затянула волосы в хвост и сделала макияж в розовых оттенках с акцентом на глазах.



Эшли Грэм / Instagram



​Эшли Грэм / Getty Images



Эшли Грэм / Getty Images