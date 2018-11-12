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      Эшли Грэм похвасталась пышными формами в полупрозрачном платье: фото

      28 Читати новину українською
      Эшли Грэм
      Эшли Грэм / Getty Images

      Популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила саммит "Женщина года", организованный глянцевым журналом Glamour в Нью-Йорке.

      Новые снимки своего образа Эшли опубликовала на своей странице в Instagram.

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      На красной дорожке Эшли продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем платье фиолетового цвета с металлическим отблеском от Solace London. Его цена – 320 фунтов стерлингов (11 500 гривен). Однако платье выглядело полупрозрачным, так что черное белье супермодели стало заметным при ярком освещении. Свой образ Грэм дополнила серебристыми босоножками от Paul Andrew.

      Пышнотелая модель затянула волосы в хвост и сделала макияж в розовых оттенках с акцентом на глазах.


      Эшли Грэм / Instagram

       

      ​Ешлі Грем / Getty Images
      ​Эшли Грэм / Getty Images

      ​Ешлі Грем / Getty Images
      Эшли Грэм / Getty Images


      Эшли Грэм / Instagram
       

      Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
      Источник: 24 канал
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