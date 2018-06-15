Эшли Грэм показала пышное декольте на морском пляже: видео

Plus-size модель Эшли Грэм решила заняться своими формами и после тренировок охотно демонстрирует свое тело.

Так, звезда недавно поделилась, что хочет усовершенствовать свои формы, но не похудеть, поэтому начала активно бегать, много ходить и отказалась на время от вредной еды. И вчера, 14 июня, соблазнительная модель Эшли после занятий спортом решила позагорать под жарким солнцем на пляже Zuma.

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В опубликованном видеоролике звезда продемонстрировала пышное декольте и фигуру в сплошном купальнике, обольщая своих поклонников. "6,8 мили похода (3 часа), перекус, потом прогулка на пляже на 3 мили – и теперь время отдыха!" – говорится в подписи к видео Эшли.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 13 Чер 2018 р. о 1:43 PDT

Звезда имела в виду поход, который она 2дня назад совершила с друзьями в горах Катскилл (The Ashram) в Нью-Йорке.