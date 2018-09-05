Эшли Грэм показала забавное закулисье сексуальной съемки: видео

Пышнотелая модель Эшли Грэм часто становится звездой рекламы купальников Sports Illustrated, где оголяет грудь и демонстрирует пикантные части тела. Звезда решила показать, как на самом деле происходят эротические видеосъемки для марки одежды.

Забавный видеоролик plus-size модель опубликовала в своем Instagram. Он начинается "зловещим" смехом Эшли, после чего идет нарезка смешных кадров. В них она примеряет разные купальники и хвастается аппетитными формами тела, поднимая свою грудь и пританцовывая в крошечных бикини.

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Во время сексуальных видеосъемок случается все – от неудачных порывов ветра до прохладных брызг воды на морском побережье. А впрочем, звезда не забывает шутить над собой и быстро справляться с неожиданными ситуациями. Остроумное видео посмотрело уже около миллиона пользователей.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Вер 2018 р. о 2:49 PDT

А вот так звезда подиумов Эшли Грэм позирует для Sports Illustrated в "серьезном" и очень горячем видеоролике.