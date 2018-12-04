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      Эскалация на Азове: Россию могут наказать блокадой ее кораблей в других морях

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      Российским кораблям могут заблокировать выход в другие моря
      Российским кораблям могут заблокировать выход в другие моря / Иллюстративное фото

      В Госдепе США считают, что страны Запада должны обсудить возможность блокировки российских судов на их пути из Азовского моря.

      Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует "Громадське".

      Читайте также: "Это сигнал для России": в НАТО рассказали о последствиях агрессии Кремля и кораблях в Черном море

      По его словам, между министрами иностранных дел стран НАТО должны пройти дискуссии относительно новых санкций против РФ и безопасности в Черном море.

      Но могу сослаться на немецких политиков, что западные страны должны были бы оговорить возможность блокирования российских кораблей в других морях. Это дельная идея,
      – отметил Кент.

      Он также намекнул на то, что существует механизм, с помощью которого в санкционный список могут попасть имена виновников атаки на украинские судна.

      Добавим, что ранее Кент заявил, что Украина имеет полное право считать арестованных в РФ военных моряков военнопленными.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Новости России Водный транспорт Конфликт в Азовском море Новости Украины Санкции Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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