Эскалация в Азовском море: какие страны ждут немедленной реакции на агрессию Кремля
Захват Россией украинских кораблей в Азовском море вызвал решительное осуждение у мирового сообщества. К странам, которые подчеркивают важность немедленной реакции на вызывающее поведение Кремля, присоединились Дания, Эстония, Румыния и Латвия.
Представители официальных ведомств этих стран заявляют о своей позиции относительно эскалации в Азовском море в социальных сетях.
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Так, глава МИД Дании Андерс Самуельсен считает, что ситуацию в Азовском море необходимо разрядить после агрессивных действия России.
Опасные события сегодня в Азовском море из-за агрессивных действий России. Россия должна возобновить свободный проход через Керченский пролив. Важно деэскалировать ситуацию сейчас,
– написал Самуельсен.
Впоследствии министр подчеркнул, что существует большая вероятность обострения конфликта и выразил полную поддержку Украине
"Украинские силы приведены в готовность, и украинский парламент сегодня принимает решение о том, следует ли ввести чрезвычайное положение. Это показывает, насколько серьезна ситуация. Полная поддержка Украине", – подчеркнул он.
Немедленно освободить захваченные украинские корабли призвали в МИД Эстонии.
Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей,
– говорится в сообщении ведомства.
В эстонском министерстве подчеркивают, что действия Москвы нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины.
В МИД Румынии считают, что агрессия России подрывает безопасность всего региона
"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушение международного права подрывают безопасность всего региона", – отмечается в сообщении.
Ведомство также заявляет, что Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды.
Латвия считает, что поведение России должно быть осуждено международным сообществом.
Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к РФ с призывом предпринять шаги для деэскалации ситуации в Азовском море.
Внимательно наблюдаю за тревожными новостями в Азовском море. Блокада морского судоходства в Керченском проливе со стороны России и нападение на ВМФ Украины – явные нарушения международного права, и они должны быть осуждены международным сообществом,
– написал он.
Политик также отметил, что власть РФ должна предпринять необходимые шаги для деэскалации конфликта.
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Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
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02:15 26 ноябПольша осудила агрессию России в Азовском море
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