Эскалация в Азовском море: какие страны ждут немедленной реакции на агрессию Кремля

Захват Россией украинских кораблей в Азовском море вызвал решительное осуждение у мирового сообщества. К странам, которые подчеркивают важность немедленной реакции на вызывающее поведение Кремля, присоединились Дания, Эстония, Румыния и Латвия.

Представители официальных ведомств этих стран заявляют о своей позиции относительно эскалации в Азовском море в социальных сетях.

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Так, глава МИД Дании Андерс Самуельсен считает, что ситуацию в Азовском море необходимо разрядить после агрессивных действия России.

Опасные события сегодня в Азовском море из-за агрессивных действий России. Россия должна возобновить свободный проход через Керченский пролив. Важно деэскалировать ситуацию сейчас,

– написал Самуельсен.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine #Crimea #Klimkin. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 25 листопада 2018 р.

Впоследствии министр подчеркнул, что существует большая вероятность обострения конфликта и выразил полную поддержку Украине

"Украинские силы приведены в готовность, и украинский парламент сегодня принимает решение о том, следует ли ввести чрезвычайное положение. Это показывает, насколько серьезна ситуация. Полная поддержка Украине", – подчеркнул он.

Udviklingen er meget foruroligende og kan eskalere. De ukrainske styrker er sat i alarmberedskab og det ukrainske parlament tager senere i dag stilling til om der skal indføres undtagelsestilstand. Det viser hvor alvorlig situationen er.

Fuld støtte til Ukraine. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 26 листопада 2018 р.

Немедленно освободить захваченные украинские корабли призвали в МИД Эстонии.

Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей,

– говорится в сообщении ведомства.

В эстонском министерстве подчеркивают, что действия Москвы нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension. — Estonian MFA (@MFAestonia) 25 листопада 2018 р.

В МИД Румынии считают, что агрессия России подрывает безопасность всего региона

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушение международного права подрывают безопасность всего региона", – отмечается в сообщении.

Ведомство также заявляет, что Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters. — MFA Romania (@MAERomania) 25 листопада 2018 р.

Латвия считает, что поведение России должно быть осуждено международным сообществом.

Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к РФ с призывом предпринять шаги для деэскалации ситуации в Азовском море.

Внимательно наблюдаю за тревожными новостями в Азовском море. Блокада морского судоходства в Керченском проливе со стороны России и нападение на ВМФ Украины – явные нарушения международного права, и они должны быть осуждены международным сообществом,

– написал он.

Closely following alarming news from #Azov Sea, blockade of maritime traffic of #KerchStrait by Russia and attack against Ukrainian Navy are clear violations of international law and should be condemned by international community, Russia must take steps to deescalate situation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 листопада 2018 р.

Политик также отметил, что власть РФ должна предпринять необходимые шаги для деэскалации конфликта.

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Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.