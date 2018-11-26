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      Эскалация в Азовском море: какие страны ждут немедленной реакции на агрессию Кремля

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      Какие страны отреагировали на агрессию Кремля
      Какие страны отреагировали на агрессию Кремля / Фото из открытых источников

      Захват Россией украинских кораблей в Азовском море вызвал решительное осуждение у мирового сообщества. К странам, которые подчеркивают важность немедленной реакции на вызывающее поведение Кремля, присоединились Дания, Эстония, Румыния и Латвия.

      Представители официальных ведомств этих стран заявляют о своей позиции относительно эскалации в Азовском море в социальных сетях.

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      Так, глава МИД Дании Андерс Самуельсен считает, что ситуацию в Азовском море необходимо разрядить после агрессивных действия России.

      Опасные события сегодня в Азовском море из-за агрессивных действий России. Россия должна возобновить свободный проход через Керченский пролив. Важно деэскалировать ситуацию сейчас,
      – написал Самуельсен.

      Впоследствии министр подчеркнул, что существует большая вероятность обострения конфликта и выразил полную поддержку Украине

      "Украинские силы приведены в готовность, и украинский парламент сегодня принимает решение о том, следует ли ввести чрезвычайное положение. Это показывает, насколько серьезна ситуация. Полная поддержка Украине", – подчеркнул он.

      Немедленно освободить захваченные украинские корабли призвали в МИД Эстонии.

      Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей,
      – говорится в сообщении ведомства.

      В эстонском министерстве подчеркивают, что действия Москвы нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины.

      В МИД Румынии считают, что агрессия России подрывает безопасность всего региона

      "Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушение международного права подрывают безопасность всего региона", – отмечается в сообщении.

      Ведомство также заявляет, что Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды.

      Латвия считает, что поведение России должно быть осуждено международным сообществом.

      Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к РФ с призывом предпринять шаги для деэскалации ситуации в Азовском море.

      Внимательно наблюдаю за тревожными новостями в Азовском море. Блокада морского судоходства в Керченском проливе со стороны России и нападение на ВМФ Украины – явные нарушения международного права, и они должны быть осуждены международным сообществом,
      – написал он.

      Политик также отметил, что власть РФ должна предпринять необходимые шаги для деэскалации конфликта.

      Смотрите в видео о том, что нужно знать о военном положении

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

       

       

      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики Латвия Эстония Румыния Дания
      Источник: 24 Канал
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