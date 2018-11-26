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      Эскалация в Азовском море: один из захваченных украинских моряков в критическом состоянии

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      Эскалация в Азовском море
      Эскалация в Азовском море / Фото из открытых источников

      Один из захваченных РФ украинских моряков находится в критическом состоянии, еще трое – тяжело ранены.

      Соответствующее заявление сделал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время заседания Совета Безопасности ООН.

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      После обстрела "Бердянская" и "Никополя" украинские судна были вынуждены остановиться и их захватил спецназ ФСБ. 6 украинских моряков были ранены, трое из них – тяжело ранены. Согласно последним данным, один человек – в критическом состоянии,
      – отметил Ельченко.

      Также со слов русской омбудсвумен Татьяны Москальковой известно, что остальные украинские моряки, которые не получили ранений, не находятся в местах лишения свободы Крыма.

      "Никто из задержанных украинцев не находится сейчас в СИЗО или других местах лишения свободы", – заявила Москалькова в комментарии "Громадскому".

      Добавим, что во время заседания Верховной Рады министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что захваченных украинских моряков следует считать военнопленными.

      Ранее в сети появился список с захваченными РФ украинскими моряками вблизи Керченского пролива.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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