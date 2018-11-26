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      Эскалация в Азовском море: появилось видео с капитаном судна РФ, которое обстреляло украинцев

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      Капитан российского судна, которое обстреляло украинские корабли в Азовском море
      Капитан российского судна, которое обстреляло украинские корабли в Азовском море / Скриншот из видео

      В сети появилось видео с капитаном российского судна "Изумруд" Андреем Шипицыным. Именно с этого корабля велся огонь по украинских судах возле Керченского пролива 25 ноября.

      Видео, на котором видно Шипицина и его корабль разместил в Twitter пользователь под ником Askai.

      Читайте также: Нападение на украинские корабле в Азовском море: опубликованы радиопереговоры военных России

      На кадрах, датированных 28 мая 2017 года, Шипицын проводит экскурсию журналисту одного из прокремлевских СМИ по своему кораблю. Тот, в свою очередь, всячески расхваливает капитана и его судно.

      Соответствующие кадры можно увидеть на 9 минуте ролика.

      Добавим, что именно с российского судна "Изумруд" военные РФ вели огонь по украинских кораблях в Азовском море.

      В сети показали видео с капитаном российского "Изумруда":

      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Теги: Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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