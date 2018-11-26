Эскалация в Азовском море: появилось видео с капитаном судна РФ, которое обстреляло украинцев

В сети появилось видео с капитаном российского судна "Изумруд" Андреем Шипицыным. Именно с этого корабля велся огонь по украинских судах возле Керченского пролива 25 ноября.

Видео, на котором видно Шипицина и его корабль разместил в Twitter пользователь под ником Askai.

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На кадрах, датированных 28 мая 2017 года, Шипицын проводит экскурсию журналисту одного из прокремлевских СМИ по своему кораблю. Тот, в свою очередь, всячески расхваливает капитана и его судно.

Соответствующие кадры можно увидеть на 9 минуте ролика.

Добавим, что именно с российского судна "Изумруд" военные РФ вели огонь по украинских кораблях в Азовском море.

В сети показали видео с капитаном российского "Изумруда":

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.