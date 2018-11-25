Эскалация в Азовском море: Россия перекрыла пролив из-за приближения украинских кораблей

Три корабля ВМС Украины, совершая плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Читайте также: Агрессия России в Азовском море: Украина готовит новый ответ

Так, в ответ на приближение украинских кораблей россияне закрыли пролив для прохода гражданских судов.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в транспортной сфере южного федерального округа подтверждает, что проход через Керченский пролив 25 ноября действительно запретили для гражданских судов. Россияне заявляют, что "боятся провокаций" из-за прихода в проливы трех украинских военных кораблей.



Украинские корабли в Азовском море/ Источник: mil.in.ua



Украинские корабли подошли к Керченскому проливу/ Источник: mil.in.ua



В России в действиях украинских кораблей увидели "явное неподчинение требованиям". Источник также утверждает, что корабли отключили все средства обнаружения.

Их не видно, в центр контроля движения судов информацию они не предоставляют,

– цитирует слова собеседника российское издание.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.