13:37
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Эскалация в Азовском море: Россия перекрыла пролив из-за приближения украинских кораблей

      119 Читати новину українською
      Россия перекрыла Керченский пролив из-за приближения украинских кораблей
      Россия перекрыла Керченский пролив из-за приближения украинских кораблей / Украинский милитарный портал

      Три корабля ВМС Украины, совершая плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, подошли к Керченскому проливу. Однако россияне его перекрыли.

      Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

      Читайте также: Агрессия России в Азовском море: Украина готовит новый ответ

      Так, в ответ на приближение украинских кораблей россияне закрыли пролив для прохода гражданских судов.

      В то же время ТАСС со ссылкой на источник в транспортной сфере южного федерального округа подтверждает, что проход через Керченский пролив 25 ноября действительно запретили для гражданских судов. Россияне заявляют, что "боятся провокаций" из-за прихода в проливы трех украинских военных кораблей.

      Азовське море кораблі
      Украинские корабли в Азовском море/ Источник: mil.in.ua

      Азовське Море Агресія Росії
      Украинские корабли подошли к Керченскому проливу/ Источник: mil.in.ua
       

      В России в действиях украинских кораблей увидели "явное неподчинение требованиям". Источник также утверждает, что корабли отключили все средства обнаружения.

      Их не видно, в центр контроля движения судов информацию они не предоставляют,
      – цитирует слова собеседника российское издание.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

      Теги: Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 1549
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 35271
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 713
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 456
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 163
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук