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      Эскалация в Азовском море: Россия угрожает применить оружие против украинских судов

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      Российский корабль заблокировал Керченский пролив
      Российский корабль заблокировал Керченский пролив / Керч.фм

      После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины с Керченского пролива российские корабли и катера начали их преследование. РФ угрожает применить против украинских судов оружие, если они не остановятся.

      Об этом информирует пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

      Читайте также: Эскалация в Азовском море: украинские корабли приведены в боевую готовность

      Российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа,
      – говорится в сообщении.

      Военные отмечают, что несмотря на угрозы со стороны России украинские корабли продолжают выполнять поставленную перед ними задачу.

      Добавим, что ранее командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что экипажи украинских судов, которые пытаются пройти через Керченский пролив и попасть в порт Мариуполя, приведены в боевую готовность.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.

      Впоследствии стало известно о том, что РФ заблокировала движение судов через Керченский пролив. Также известно, что российские военные вертолеты сопровождают украинские судна. Кроме этого, оккупанты подняли в небо истребители. В свою очередь, в Украине сообщили, что экипажи бронекатеров находятся в полной готовности и готовы к высадке российского десанта.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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