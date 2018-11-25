Эскалация в Азовском море: украинские корабли приведены в боевую готовность

Экипажи украинских бронекатеров находятся в полной боевой готовности. Они готовы к вероятной высадке российских десантников.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в комментарии "Радио Свобода".

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Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке десанта,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Воронченко отметил, что пока не может спрогнозировать, когда украинские корабли смогут пересечь Керченский пролив.

Также командующий украинских ВМС добавил, что Россия в Азовском море использует такую же стратегию, как в 2014 году во время вторжения в Крым.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", – пояснил ситуацию Воронченко.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю.