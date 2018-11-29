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      Эскалация в Азовском море: в Пентагоне жестко высказались о России

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      Мэттис заявил, что после агрессии в Азовском море, словам России нельзя верить
      Мэттис заявил, что после агрессии в Азовском море, словам России нельзя верить / Фото из открытых источников

      Обстреляв и захватив украинские корабли, Российская Федерация нарушила условия Договора о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя захват россиянами украинских кораблей и моряков, передает "Голос Америки".

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      Глава Пентагона подчеркнул, что такие агрессивные действия России являются очередным доказательством того, что Кремлю нельзя доверять.

      Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение ... это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять,
      – подчеркнул Мэттис.

      Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?
      Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.

      Согласно договору, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей двух стран, а также разграничено Азовское море.

      Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море за тем порядком дня, который предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. В заявлении конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не должны игнорировать агрессию России против Украины". Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости США Пентагон
      Источник: 24 Канал
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