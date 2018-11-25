23:01
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Эскалация в Азовском море: в России сообщили о возвращении украинских кораблей в Бердянск

      881 Читати новину українською
      Эскалация в Азовском море
      Эскалация в Азовском море / Скриншот с видео

      РосСМИ сообщают о том, что три украинских судна, которые 25 ноября корабли РФ атаковали в Азовском море, возвращаются в Бердянск.

      Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение ФСБ РФ.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: есть ли шансы у Украины?

      Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, держат обратный курс и возвращаются до Бердянска,
      – сообщили в российском силовом ведомстве.

      В ФСБ также заявили, что российские спецслужбы якобы располагают доказательствами подготовки Киевом провокации в акватории Черного моря.

      Сейчас в ВМС ВСУ не сообщают о возвращении украинских судов.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

       

      Теги: Водный транспорт Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      сегодня , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 4858
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1003
      Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      886
      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      466
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сегодня , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2803
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук