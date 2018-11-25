Эскалация в Азовском море: в России сообщили о возвращении украинских кораблей в Бердянск

РосСМИ сообщают о том, что три украинских судна, которые 25 ноября корабли РФ атаковали в Азовском море, возвращаются в Бердянск.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение ФСБ РФ.

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Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, держат обратный курс и возвращаются до Бердянска,

– сообщили в российском силовом ведомстве.

В ФСБ также заявили, что российские спецслужбы якобы располагают доказательствами подготовки Киевом провокации в акватории Черного моря.

Сейчас в ВМС ВСУ не сообщают о возвращении украинских судов.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.