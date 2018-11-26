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      Эскалация в Азовском море: в США заговорили о немедленных решениях в отношении Путина

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      В США ждут от Трампа немедленных решений в отношении Путина из-за эскалации в Азовском море
      В США ждут от Трампа немедленных решений в отношении Путина из-за эскалации в Азовском море / 24 канал

      В США ожидают от Дональда Трампа привлечения Путина к ответственности из-за абсолютно неприемлемых действий России в Азовском море. Вашингтон заверил Киев в поддержке и пристальном наблюдении за развитием ситуации.

      Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессового комитета Брайан Фицпатрик на своем официальном сайте.

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      Американский политик отмечает, что действия России в Азовском море являются провокационной атакой на суверенитет Украины.

      Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины совершенно неприемлемы. Россия должна немедленно возобновить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты,
      – говорится в заявлении дипломата.

      Фицпатрик также отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

      "Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать бок о бок с украинцами", – добавил конгрессмен.

      К слову, со стороны Госдепа, Белого дома или посольства США официальной реакции на последние действия России на Азове до сих пор нет.

      Между тем посол Украины в США Валерий Чалый обратился к Вашингтону из-за применения силы к украинским кораблям со стороны России. Там заверили Украину в поддержке и пристальном наблюдении за ситуацией.

      Уверили в пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера,
      – написал украинский дипломат в своем Facebook.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

       

       

      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА АГРЕССИЮ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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