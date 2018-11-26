Эскалация в Азовском море: в США заговорили о немедленных решениях в отношении Путина

В США ожидают от Дональда Трампа привлечения Путина к ответственности из-за абсолютно неприемлемых действий России в Азовском море. Вашингтон заверил Киев в поддержке и пристальном наблюдении за развитием ситуации.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессового комитета Брайан Фицпатрик на своем официальном сайте.

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Американский политик отмечает, что действия России в Азовском море являются провокационной атакой на суверенитет Украины.

Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины совершенно неприемлемы. Россия должна немедленно возобновить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты,

– говорится в заявлении дипломата.

Фицпатрик также отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США.

"Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать бок о бок с украинцами", – добавил конгрессмен.

К слову, со стороны Госдепа, Белого дома или посольства США официальной реакции на последние действия России на Азове до сих пор нет.

Между тем посол Украины в США Валерий Чалый обратился к Вашингтону из-за применения силы к украинским кораблям со стороны России. Там заверили Украину в поддержке и пристальном наблюдении за ситуацией.

Уверили в пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера,

– написал украинский дипломат в своем Facebook.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.