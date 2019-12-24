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      Американский ракетный эсминец прибыл в порт Одессы: фото

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      Американский ракетный эсминец прибыл в порт Одессы / dumskaya.net

      Ракетный эсминец США USS Ross DDG71 зашел в морской порт Одессы утром 24 декабря. Несмотря на сильный туман, швартовка прошла успешно.

      Впервые корабль прибыл в регион в 2014 году, пишет "Думская". С тех пор судно является частым гостем.

      Ранее: В Одесский порт прибыл французский военный корабль: видео

      Сейчас Ross начинает свой транзит через северную протоку на пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. Заметим, что это уже 8 раз в 2019 году.

      Что известно об эсминце USS Ross DDG 71

      Его относят к кораблям типа "Арле Берк" (на английском The Arleigh Burke class destroyers).

      Длина корабля – 154 метра, ширина – 20 метров, осадка (глубина, на которую может окунуться подводной гидроакустической станцией), – 9,3 метра. Полное водоизмещение – 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж составляет 337 человек.

      Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун". Эсминец также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска в различной комбинации:

      • крылатых ракет "Томагавк",
      • зенитных управляемых ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2"
      • противокорабельных ракет вертикального пуска RUM-139 ASROC.

       Кстати: Российский разведывательный корабль опасно маневрирует у берегов США, – СМИ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Водный транспорт Новости США Новости Одессы
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