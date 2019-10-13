Эсминец ВВС США в сопровождении российских кораблей вошел в Черное море

Вечером 12 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец DDG78 USS Porter вооруженный управляемым ракетным оружием. Эсминец сопровождали три корабля российского флота.

Это уже второй визит "Портера" и седьмой американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году, сообщает "Думская".

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На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, которые в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".

Корабли российского Черноморского флота взяли на сопровождение американский эсминец – его сопровождали фрегат "Адмирал Гессен" и ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", сообщили в "Интерфакс".



Американский эсминец DDG78 USS Porter / Фото Думская Сергей Смоленцев