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      Эта империя построена на лжи, – Сенцов о России и ее агрессии против Украины

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт Украины и России гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что продолжается информационная война и не проиграть ее можно лишь говоря правду.

      Об этом Сенцов рассказал на своей пресс конференции в Киеве. Режиссер выразил большую благодарность украинским СМИ.

      Наш конфликт с Россией он в какой-то степени – информационный. Большая проблема в том, что Путин не только напал на Украину, но и в том, что очень многие россияне его в этом поддерживают. Эта империя построена на лжи. Единственный способ борьбы с ложью – говорить правду,
      – сказал он.

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      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины Новости политики
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