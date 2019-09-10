Эта империя построена на лжи, – Сенцов о России и ее агрессии против Украины

Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов считает, что конфликт Украины и России гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что продолжается информационная война и не проиграть ее можно лишь говоря правду.

Об этом Сенцов рассказал на своей пресс конференции в Киеве. Режиссер выразил большую благодарность украинским СМИ. Наш конфликт с Россией он в какой-то степени – информационный. Большая проблема в том, что Путин не только напал на Украину, но и в том, что очень многие россияне его в этом поддерживают. Эта империя построена на лжи. Единственный способ борьбы с ложью – говорить правду,

– сказал он. Новость дополняется ...