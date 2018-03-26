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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Эта история является глобальной, — польский журналист о высылке дипломатов РФ

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Польский журналист и главный редактор портала украинцев в Польше Игорь Исаев считает, что история с высылкой российских дипломатов является глобальной. Министры из разных стран проводят пресс-конференции, касающиеся выдворения послов Российской Федерации.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 каналу.

По его словам, ситуация с российским шпионом в польском Министерстве энергетики, который пытался узнать информацию о проекте "Северный поток 2", вызвала скоординированную информационную деятельность

Эта история, произошедшая прямо на наших глазах, является глобальной. Министры скоординированным образом выходят и говорят, что они высылают российских дипломатов из страны,
– считает Игорь Исаев

По словам журналиста, в понедельник, 26 марта, состоялась пресс-конференция главы МИД в Польше о высылке дипломатов РФ Яцека Чапутовича. В результате – страна высылает 4 российских дипломата.

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Еще на прошлой неделе главы стран ЕС и НАТО встречались для согласования решения. Сейчас мы видим, что страны от Соединенных Штатов Америки до Восточной Европы объявили о высылке определенного количества дипломатов: США собираются выслать 60 послов, Чехия – 3, Брюссель и Германия еще решают этот вопрос. Министры подчеркивают, что таким образом они солидаризируются с Великобританией,
– сообщает Игорь Исаев.

Напомним, сегодня утром польские журналисты сообщили, что работники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России. СМИ также назвали имя задержанного – Марек В. Отмечается, что он поддерживал контакты с российскими разведчиками, которые работают под дипломатическим прикрытием в посольстве в Варшаве.

Теги: Новости политики Новости России Новости Польши журналисты
Источник: 24 Канал
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