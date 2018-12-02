"Эта победа – все для меня": Гвоздик дал эмоциональный комментарий о победе над Стивенсоном

Украинский чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) назвал победу над Адонисом Стивенсоном в чемпионском бою главной в своей жизни. Правда, как заметил он, подниматься в весе он не собирается.

Соответствующие слова боксера передает издание worldboxingnews.net.

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"Эта победа – все для меня. Я тренировался всю жизнь, сегодня эта работа показала, что это того стоило", – отметил он.

По словам украинца, его противник Адонис Стивенсон был великим чемпионом, но сейчас пришло его время.

"Он нанес очень хороший удар в 10-м раунде, но я выдержал и закончил бой. Сейчас я просто хочу отдохнуть, прежде чем обсуждать свое будущее. Безусловно я хочу остаться в полутяжелом весе", – добавил Гвоздик.

Напомним, ночью на 2 декабря Александр Гвоздик нокаутом досрочно победил Адониса Стивенсона из Канады. В итоге украинец завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.