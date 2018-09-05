Эта показуха вылезает нам боком, – журналистка о казусе во время визита Порошенко в Николаев

На прошлой неделе Петр Порошенко посещал регионы. Но николаевский вояж отличился безпецедентними событиями. Это и скандал с журналистом, которого бодигарды и сам губернаторм Алексей Савченко грубо оттолкнули от высокого гостя, это и впечатляющая показуха с так называемой проверкой состояния ремонта дорог.

Но во время президентского турне отремонтированными дорогами Николаевщины произошел казус, рассказывает в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

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На одном из участков, куда областные чиновники привезли президента, оказалось, ремонт даже не начали. Такой расклад стал настоящим сюрпризом для Порошенко. Неудобно получилось – выходит губернатор Савченко даже не проверил состояние объекта, прежде чем пригласить сюда президента. Похоже, слишком был уверен в своих подрядчиках.

"И здесь уже на месте вместе с Порошенко начали искать виноватых. Порошенко растерянно разговаривал с представителем подрядчика, мол, ну как вы так подвели, ребята. И тут слово взял губернатор Савченко, мол, его обманули, пообещав завершить все до 22 числа?" – отметила Мартынюк.

Видео: виновных в срыве ремонтных работ, похоже, таки нашли

По словам журналистки, инцидент, произошедший во время визита, – не случайность. Качество ремонта этих дорог не соответствует нормам качества. Еще задолго до визита президента об этом говорили активисты и местные депутаты. Даже просили вмешаться СБУ, ведь подрядчики имеют российские корни.

Итак, президент приехал, а дороги нет. Теперь гарант берет с представителя подрядчика обещание – до 1 октября полностью завершить ремонт. Проверять будет лично. По Skype. А вот мне тоже будет очень интересно посмотреть на качество той дороги, которую будут делать только ради президента, чтобы уложиться в кратчайшие сроки. Эта показуха выходит украинцам боком. Ведь ради пиара перед руководством страны чиновники из шкуры лезут, чтобы продемонстрировать, какие они хозяйственники,

– подчеркнула она.

Мартынюк напомнила и об эпопее со строительством аэропорта в Николаеве. Хотели спешно уложиться в несколько месяцев и еще год назад открыть аэродром, чтобы помпезно принять там борт номер один, то есть президентский. Собрали рабочих и без документов начали ремонтные работы. А далее – тендерные скандалы, уголовные производства, обвинение во взяточничестве, самоубийство летчика Волошина, который оказался крайним, судебные разбирательства за якобы благотворительные средства от подрядчика Стерпула и, как результат, аэропорт, который не работает.

"А ради чего так спешили и наломали столько дров? Опять же хотели угодить президенту, приняв первым на аэродроме его самолет. Как видим, николаевские чиновники наступают на одни и те же грабли и не делают выводов. От приведенных фактов грустно становится. Советская предупредительность и трепет чиновников перед большим начальством в конце оборачивается большими проблемами для простых людей. Скорость и показуху они ставят выше качества", – подытожила журналистка.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 5 сентября 2018