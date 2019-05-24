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      Эта Рада лучшая за всю историю Украины: эксперт раскритиковал внеочередные выборы

      34 Читати новину українською
      Роспуск Верховной Рады
      Роспуск Верховной Рады / 24 канал

      Верховная Рада Украины 8 созыва имеет право побороться за то, чтобы выборы были очередными.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Михаил Басараб.

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      Он сказал, что его очень удивляют заявления некоторых депутатов, которые говорят: Рада должна пойти в отставку, и ее давно надо распустить.

      Во-первых, есть сомнительные основания для роспуска Рады. Во-вторых, мы должны честно сказать, что это наиболее продуктивный состав за все годы независимости. Все фракции, которые составляли конституционное большинство, сразу после избрания в 2014 году, благодаря их государственной и прозападной позиции, мы получили беспрецедентные решения,
      – заявил политолог.

      "Мы можем много критиковать наших политиков, поддаться на предвыборную истерию о том, что в Украине сплошная катастрофа", – добавил Басараб.

      Да, у нас много проблем. Однако и по заключению многих международных организаций, эта Рада приняла больше всего патриотических, государственнических и прозападных законов за всю историю Украины по сравнению с предыдущими созывами,
      – подытожил эксперт.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Роспуск Рады Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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