Эта Рада лучшая за всю историю Украины: эксперт раскритиковал внеочередные выборы

Верховная Рада Украины 8 созыва имеет право побороться за то, чтобы выборы были очередными.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Михаил Басараб.

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Он сказал, что его очень удивляют заявления некоторых депутатов, которые говорят: Рада должна пойти в отставку, и ее давно надо распустить.

Во-первых, есть сомнительные основания для роспуска Рады. Во-вторых, мы должны честно сказать, что это наиболее продуктивный состав за все годы независимости. Все фракции, которые составляли конституционное большинство, сразу после избрания в 2014 году, благодаря их государственной и прозападной позиции, мы получили беспрецедентные решения,

– заявил политолог.

"Мы можем много критиковать наших политиков, поддаться на предвыборную истерию о том, что в Украине сплошная катастрофа", – добавил Басараб.

Да, у нас много проблем. Однако и по заключению многих международных организаций, эта Рада приняла больше всего патриотических, государственнических и прозападных законов за всю историю Украины по сравнению с предыдущими созывами,

– подытожил эксперт.



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