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      24 Канал Программы Политическая анатомия
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Эта система – недееспособна – Саакян о том, почему виновные в смерти майдановцев не наказаны

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      Политолог Олег Саакян / 24 канал

      В День Достоинства и Свободы стоит упомянуть и о том, что виновные в избиении и убийстве активистов на Майдане до сих пор не наказаны. Более того, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила, что Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Поэтому, объявят ли решение виновным – читайте далее.

      Политолог Олег Саакян в программе "Политанатомия" подчеркнул, что нерасследование дела Майдана – это не единичный случай, а системный. И, к сожалению, не получится просто пригласить какую-то международную комиссию, чтобы та довела дело до конца.

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      По его мнению, проблема заключается в том, что меняются лица и фамилии, а не принципы работы системы.

      Все из-за того, что она (система – 24 канал) находится в состоянии полураспада после Советского Союза. И единственное, что ее держит – это принцип лояльности внутри,
      – пояснил Саакян.

      Он отметил, что система неэффективна и хорошо работать не может. А новый человек, который приходит к власти сразу пытается с кем-то договориться, но это не помогает.

      Новый человек говорит: "Я пришел к власти, сел в кресло и сейчас все заработает так, как нужно". Начинает тянуть за один рычаг, а он не работает. Начинает крутить педали, а они не двигаются. Потому что этот прибор уже ржавый. И тогда новый человек начинает договариваться. Ведь ему надо дать какие-то результаты,
      – предположил эксперт.

      Саакян убежден, что такая же ситуация была и с экс-генпрокурором Юрием Луценко. Я уверен, что к господину Луценко пришли и сказали, что ничего не получается, а вот другое дело – да, можем. Вам же уже надо, уже люди требуют результат", – сказал Саакян. Он подчеркнул, что от этих людей невозможно ничего требовать, потому что все сшито на лояльности.


      Олег Саакян

      Он в очередной раз подчеркнул, что система в Украине является недееспособной. Как сказал Олег, дела разваливаются еще и из-за того, что в отдельных случаях просто нет профессионализма.

      Выход в том, что нужно брать и менять подходы. Это институциональные и правовые изменения,
      – заявил политолог.

      Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Что нужно знать о расследовании дел Майдана:

      • Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.
      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.
      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана временно остановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно остановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Политическая анатомия Государственное бюро расследований Расследования Криминал Убийство Руслан Рябошапка
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