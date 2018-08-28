Эта стерва не дает покоя: Блейк Лайвли с юмором ответила на критику в сети

Голливудская актриса Блейк Лайвли, которая 25 августа отпраздновала свой 31-й день рождения, показала, как можно достойно и с юмором ответить на негативные комментарии в социальных сетях.

Так, один из пользователей социальной сети Instagram прокомментировал фото Блейк Лайвли.

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Интернет-юзер посоветовал Блейк сменить стилиста.

"Говорю это со всей любовью и уважением к тебе, пожалуйста, найми стилиста или уволь того, с которым сотрудничаешь сейчас", – написал мужчина.



Блейк Лайвли / Instagram

На такой комментарий актриса решила забавно ответить.

Спасибо за подсказку, сэр. К сожалению, я уже столько раз пыталась уволить Блейк Лайвли. Но эта стерва постоянно возвращается. Она не дает мне покоя,

– написала Блейк.