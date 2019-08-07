Этикетки на продуктах будут оформлять по-новому: что изменится

С 6 августа 2019 производители должны маркировать свою продукцию по-новому. С этой даты вступают в силу многие положения закона "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". И хотя сам закон приняли еще в прошлом году, но большая часть его положений начинает действовать именно с августа.

Как законодательные новации повлияют на обычных потребителей и что изменится в маркировке продуктов – узнавала журналистка 24 канала.

Ожидаемые новации

Последние годы на качество продуктов питания не жалуется разве что ленивый. Даже ответственные потребители, которые внимательно читают этикетки перед тем, как что-то купить в магазине, жалуются на неправдивость надписей на этикетках.

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К примеру, сыр, согласно маркировке, изготовлен из молока, а имеет непонятный химический привкус. Сможет ли новый закон исправить эту позорную ситуацию – вопрос. В то же время, определенные новации потребителей все же ожидают.

Что такое маркировка? Маркировка – условные обозначения, рисунок, штриховой код, которые наносятся в зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), ярлык, этикетку или в сопроводительную документацию.

Отныне шрифт на этикетке должен быть четкий, разборчивый и контрастный. Информация об аллергенах, которые есть в составе продукта, должны выделяться на фоне общей надписи: цветом, шрифтом или стилем. Высота маленьких букв должна быть не менее 1,2 миллиметра, то есть большими буквами можно писать, а вот меньшими – нет. Кстати, до принятия этих изменений минимальная высота составляла 0,8 миллиметра. Однако есть некоторые исключения – если площадь, в случае использования упаковки или тары, самой большой поверхности меньше 80 квадратных сантиметров, высота строчных букв должна равняться или превышать 0,9 миллиметра.

По новому закону на маркировке вся информация о продукте должна наноситься шрифтом 0,9 миллиметра. Также на этикетке должны быть отражены все аллергены: они должны выделяться цветом, формой или на усмотрение предпринимателей. Правда, непонятно, как это – на усмотрение производителя,

– говорит исполнительный директор "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

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По наблюдениям эксперта, сейчас предприниматели производят некачественную, а зачастую опасную продукцию и не получают никакого наказания. Органы рыночного надзора не работают: никто не контролирует производителей, которые из дешевых ингредиентов изготавливают то, что им выгодно. В Украине никого не удивляет ситуация, когда в магазине продается масло с правильно прописанной маркировкой, но фактически это – какой-то непонятный продукт. Хорошо, если спред, а может быть вообще химия. Такой продукт Максим Несмиянов видел в киевских супермаркетах, стоимостью 22 гривны за кусок в 200 граммов, а уже в Белой Церкви он продавался по 14 гривен.

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Мы нашли предприятие, которое производит такое "масло". Оно дислоцируется на окраине города Белая Церковь. В цехах старое и грязное оборудование. Визуально это похоже на какое-то химическое производство, однако органы рыночного надзора не работают, поэтому фирма продолжает производить яд,

– добавляет Максим Несмиянов.

К сожалению, подобных фирм в Украине много. Пока никто не будет контролировать их деятельность, они будут продолжать кормить потребителей опасным "непонятно чем" в хорошей упаковке.

Обязательно для потребителя

Справедливости ради стоит сказать, что любят производители жульничать не только с составом продукта, но и с маркировкой. К примеру, врать о составе продукта или приписать своим изделиям удивительные свойства. Однако законодательные новации запрещают это делать. Ведь в законе четко прописано, что информация о продуктах питания должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя. В то же время она не может вводить в заблуждение. В частности, не разрешается приписывать продукту неприсущие ему свойства или последствия потребления. К примеру, выпьешь такой-то газированный напиток – излечишься от ряда болезней. Запрещает закон также приписывать особые характеристики продукту, если на рынке есть аналоги с такими же характеристиками.



Выбирая продукт, необходимо внимательно изучить его состав / Фото 24 канала

Не должно вводить в заблуждение потребителя и предположение, которое можно сделать по внешнему виду продукта, его описанию или графическому изображению о наличии в составе определенного компонента или ингредиента, если его заменили. К примеру, продаются пирожные в коробке с нарисованными на ней апельсинами, но в составе апельсинов нет, зато есть искусственные добавки с соответствующим ароматом. Это уже является нарушением закона.

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Покупатель должен знать о товаре все или почти все. Особенно, когда речь идет о его составе. Эта информация должна быть правдивой, даже когда речь идет о рекламе.

Прежде всего, вся информация должна наноситься на украинском языке. Допускаются надписи на других языках, но это делается исключительно по желанию оператора рынка. Надписи на упаковке или этикетке должны быть четкими, ясными, точными и размещаться на видном месте. Их нельзя прятать за картинками, графиками и тому подобное.

Новые сроки пригодности

Еще одна новация заключается в том, что понятие "минимальный срок годности пищевого продукта" указывается с соблюдением следующих требований: перед датой пишут слова "лучше употребить до...", если дата указывает на день, или "лучше употребить до конца...". Когда на маркировке видим надпись "употребить до...", речь идет о том, что на следующий за этой датой день продукт может становиться опасным для потребления. К примеру, сырая рыба, мясо и тому подобное. В то же время немало продуктов, если их правильно хранить, безопасны в течение определенного времени после окончания срока годности, указанного на этикетке. Речь идет о сахаре, кофе и тому подобном.

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Правда, после окончания даты "лучше употребить до...", как и после "употребить до..." продукты не должны продаваться в торговой сети.

Интересно, что новый закон позволяет вообще не указывать срок годности на хлебобулочных, кондитерских изделиях и других продуктах, которые быстро портятся. К ним также отнесли алкогольные напитки крепостью более 10%. Эксперты считают, что эта новация не является хорошей. Часто булочки продают в упаковке и выявить "на глаз", насколько они свежие, невозможно. Поэтому вероятность покупки несвежей плюшки с плесенью растет.

В то же время, закон позволяет производителям самим определять, указывать или нет срок годности на некоторых продуктах. К числу таких продуктов относятся:

ликерные, игристые, ароматизированные вина и другие аналогичные продукты, произведенные из фруктов, кроме винограда и напитков, которые произведены из винограда и виноградного сусла;

кондитерские изделия, состоящие почти из ароматизированных и подкрашенных сахаров;

напитки, содержащие 10 и более процентов объемных единиц спирта;

уксус;

свежие фрукты и овощи, кроме пророщенных семян и других аналогичных продуктов, таких как пророщенные бобовые культуры;

пищевая соль;

сахар в твердом состоянии;

жевательная резинка и другие аналогичные продукты.

Если пищевой продукт хранится до 3 месяцев, в дате достаточно указать день и месяц; 3-18 месяцев – месяц и год; более 18 месяцев – год.



На некоторых продуктах можно не указывать срок годности / Фото unsplash.com

Натуральный или не очень

Выбирая продукты, защитники прав потребителей советуют внимательно читать их состав, указанный на этикетке. Перечень ингредиентов приводится от большего к меньшему. То есть первыми указывается тот ингредиент, которого больше всего. Кстати, это требование существовало и до принятия закона. К примеру, если первым в составе колбасы является куриное мясо, то понятно что курятины в ней больше всего.

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Часто производители на этикетке пишут – натуральный. Возникает вопрос – действительно ли продукт является таким, или это лишь маркетинговый ход. В законе прописали четкие условия применения слова "натуральный". Такое обозначение может быть только если ароматический компонент содержит исключительно натуральные ароматические препараты или натуральные ароматические вещества.

Обозначать молочные продукты термином "натуральный" разрешается, если они соответствуют таким критериям:

не произведены из сырья искусственного происхождения;

продукт или ингредиент не содержит добавок искусственного происхождения;

продукт или ингредиент не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов, стабилизаторов, пищевых добавок, подсластителей;

продукт или ингредиент получен или произведен из сырья в результате физических или ферментативных, или микробиологических процессов переработки;

продукт или ингредиент произведен без применения методов генной инженерии.

Если производитель заменил молочный жир на, к примеру, пальмовый или добавил к продукции консерванты или стабилизаторы – на таком продукте не разрешается указывать надпись "натуральный".

Нарушителю этих норм "светит" штраф в размере 3-5 минимальных зарплат (сейчас это 12,5-21 тысяча гривен).

Размороженный или свежий?

Продается в магазинах немало и замороженной продукции, к качеству и заморозки которой у покупателей возникает много вопросов. Например, рыба – после разморозки в тарелке остается много воды и мало мяса. В законе обратили внимание на эту проблему и прописали, что на маркировке будет указана общая масса и вес непосредственно продукции. Также на этикетке должны указывать и дату замораживания продукта.



Если продукт было заморожено, покупателя должны проинформировать / фото 24 канала

Кроме того, отныне на маркировке той же рыбы должно быть написано – "размороженная". Конечно, если до продажи товар замораживали.

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Какая информация должна быть указана на продукте:

количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;

минимальный срок годности или дата "употребить до";

наименование и местонахождения оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о пищевом продукте. Для импортируемых пищевых продуктов – наименование и местонахождение импортера;

для напитков с содержанием спирта этилового свыше 1,2 % объемных единиц – фактическое содержание спирта в напитке;

информация о питательной ценности пищевого продукта;

инструкции по использованию – в случае, если отсутствие таких инструкций затрудняет надлежащее использование пищевого продукта;

страна происхождения или место происхождения продуктов;

данные про заморозку продукта;

условия хранения или использования, если эти продукты требуют специальных условий хранения и тому подобное.

Новый закон ужесточает требования к маркировке, но никто не контролирует их соблюдение. Законодательные новации – это хорошо, но сейчас производители нарушают требования и им за это ничего не грозит. Эту проблему закон не решает,

– резюмирует Максим Несмиянов.

Пока производители не начнут контролировать, потребители сами должны внимательно относиться к тому, что они покупают. А главное помнить – не может качественный продукт стоить дешево.