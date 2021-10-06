Это будет знаковое дело, – активист о подписании подозрения мэру Одессы Труханову

Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в расследовании о завладении земельными участками в Одессе, в котором фигурирует Геннадий Труханов. Это дело будет знаковым для Украины.

Об этом рассказал одесский активист Михаил Кузаконь в эфире 24 канала. Он предположил, что в этом деле еще будут десятки подозрений.

К теме Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

По словам активиста, детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют дело о завладении одесскими земельными участками уже не первый год.

Однако оно интересно тем, что может объединить преступные намерения целого ряда лиц, занимающих совершенно разные должности. В деле фигурирует много людей, которые могли в свою пользу использовать и бюджетные деньги одесситов, и имущественный комплекс города.

Если это дойдет до суда и люди получат справедливое наказание, то есть будет ответственность, то это будет очень знаковое дело,

– заявил активист.

Он также добавил, что это будет знаком для всех феодальных группировок, которые существуют в каждом крупном городе.

Стоит прочитать Наказывали за отказ платить: разоблачили масштабную коррупцию таможни в Одесской области

Кузаконь рассказал о подписании подозрения мэру Одессы Труханову: смотрите видео

Что этому предшествовало