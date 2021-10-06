Это будет знаковое дело, – активист о подписании подозрения мэру Одессы Труханову

6 октября 2021 , 16:50
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Источник:

24 канал

Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в расследовании о завладении земельными участками в Одессе, в котором фигурирует Геннадий Труханов. Это дело будет знаковым для Украины.

Об этом рассказал одесский активист Михаил Кузаконь в эфире 24 канала. Он предположил, что в этом деле еще будут десятки подозрений.

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По словам активиста, детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют дело о завладении одесскими земельными участками уже не первый год.

Однако оно интересно тем, что может объединить преступные намерения целого ряда лиц, занимающих совершенно разные должности. В деле фигурирует много людей, которые могли в свою пользу использовать и бюджетные деньги одесситов, и имущественный комплекс города.

Если это дойдет до суда и люди получат справедливое наказание, то есть будет ответственность, то это будет очень знаковое дело,
 –  заявил активист.

Он также добавил, что это будет знаком для всех феодальных группировок, которые существуют в каждом крупном городе.

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Кузаконь рассказал о подписании подозрения мэру Одессы Труханову: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала 5 подозрений в совместном расследовании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о завладении земельными участками в Одессе.
  • Среди фигурантов дела – мэр Одессы Геннадий Труханов. Также обвиняемыми являются ряд городских чиновников.
  • По данным следствия, фигуранты дела якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее. Вероятно, это делали путем подделки документов и использования служебных полномочий.
  • Согласно экспертным выводам, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен. Однако эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд.
Автор: Тетяна Кійовська