Это будет знаковое дело, – активист о подписании подозрения мэру Одессы Труханову
Источник:24 канал
Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в расследовании о завладении земельными участками в Одессе, в котором фигурирует Геннадий Труханов. Это дело будет знаковым для Украины.
Об этом рассказал одесский активист Михаил Кузаконь в эфире 24 канала. Он предположил, что в этом деле еще будут десятки подозрений.
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По словам активиста, детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют дело о завладении одесскими земельными участками уже не первый год.
Однако оно интересно тем, что может объединить преступные намерения целого ряда лиц, занимающих совершенно разные должности. В деле фигурирует много людей, которые могли в свою пользу использовать и бюджетные деньги одесситов, и имущественный комплекс города.
Если это дойдет до суда и люди получат справедливое наказание, то есть будет ответственность, то это будет очень знаковое дело,
– заявил активист.
Он также добавил, что это будет знаком для всех феодальных группировок, которые существуют в каждом крупном городе.
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Кузаконь рассказал о подписании подозрения мэру Одессы Труханову: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала 5 подозрений в совместном расследовании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о завладении земельными участками в Одессе.
- Среди фигурантов дела – мэр Одессы Геннадий Труханов. Также обвиняемыми являются ряд городских чиновников.
- По данным следствия, фигуранты дела якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее. Вероятно, это делали путем подделки документов и использования служебных полномочий.
- Согласно экспертным выводам, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен. Однако эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд.