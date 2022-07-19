Это были выстрелы, – мэр Ирпеня опроверг информацию о взрыве и объяснил, что произошло

Мэр Ирпеня прокомментировал сообщение о звуках взрыва по улицам города. Он объяснил, что на самом деле это были выстрелы. Огонь открывали для самозащиты.

Так, на улице Грибоедова взрыва не было, заверил Александр Маркушин. Были выстрелы из травматического оружия для самозащиты.

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Мэр успокоил горожан, поскольку стрельба – это не деятельность диверсионных групп. На месте уже работают правоохранители.

Что произошло в Ирпене

Маркушин рассказал, что в одном из дворов города возник конфликт. К ребенку, который играл возле подъезда, начали приставать 2 парня. По словам мэра, они не были трезвыми.

За мальчика вступились дедушка с бабушкой. Парни набросились на дедушку и стали его избивать. Бабушка позвала на помощь сына.

Тогда они (злоумышленники) переключились на сына. Начали вытаскивать его из машины. Начали бить,

– рассказал городской глава.

Однако у мужчины был пистолет с резиновыми пулями. Он открыл предупредительный огонь в воздух, но это не помогло. Тогда мужчина был вынужден применить оружие для самозащиты.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили всех причастных к конфликту лиц. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Маркушин также добавил, что нарушителям оказывают медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Место конфликта / Фото полиции

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