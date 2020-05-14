Это было ради красивой хайповой картинки, – руководитель Одесской таможни о задержании СБУ
Руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов подтвердил, что 13 мая правоохранители ненадолго надели на него наручники. Однако чиновник уверяет, что непричастен к любой коррупционной схеме на таможенных постах.
СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы. Михаил Грибанов заявил, что никакой взятки не брал и не является задержанным, в отличие от руководителя отдела таможенного поста "Черноморск", сообщает Укринформ.
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Таможенник заявил, что его не опрашивали и не вызвали в суд, но наручники оперативники таки натянули и "положили" его на землю.
Я так понимаю, что это было ради красивой хайповой картинки. Потому что уже через восемь минут наручники были сняты,
– сказал Михаил Грибанов.
В общем обыски 13 мая таможенник связывает с тем, что "сейчас идет усиленная борьба с потоками контрабанды на таможне". В то же время руководитель таможни подтвердил, что правоохранители подозревают в получении взятки в 1 300 долларов одного из должностных лиц таможенного поста "Черноморск".
Адвокат Михаила Грибанова Денис Пономаренко рассказал, что юристы занесли в протокол обыска в админздании таможни более 30 замечаний.
В частности, не понятно, зачем было надевать Грибанову наручники и выламывать двери в здании. Наверное, тоже для того, чтобы продемонстрировать красивую картинку,
– считает защитник.
По словам юриста, никому о подозрении пока не сообщили.
Заметим, что Михаил Грибанов работает на должности руководителя Одесской таможни лишь 2 месяца.
Что известно о коррупционной схеме на Одесской таможне
Начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на растаможивании товаров. Правоохранители провели обыски 13 мая.
Схема выглядела так:
- В порту "Одесса" с каждого контейнера для доставки грузов на внутреннюю таможню без дополнительного контроля требовали 100 долларов.
- Если компания-импортер соглашалась на такое, ее вносили в "позитивный" список.
- После этого чиновник поста "Черноморск" препятствовал компаниям в растаможке товаров из-за затягивания их оформления.
- Однако предлагал выход – помощь импортерам в занижении стоимости задекларированных грузов.
- За эту "услугу" потребовал 50 – 60% разницы между реальной ценой и фиктивной.
- Стоимость "платежа" составляла от 200 до 4 тысяч долларов.
- Часть денег отдавали непосредственно руководству Одесской таможни.