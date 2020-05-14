Это было ради красивой хайповой картинки, – руководитель Одесской таможни о задержании СБУ

Руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов подтвердил, что 13 мая правоохранители ненадолго надели на него наручники. Однако чиновник уверяет, что непричастен к любой коррупционной схеме на таможенных постах.

СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы. Михаил Грибанов заявил, что никакой взятки не брал и не является задержанным, в отличие от руководителя отдела таможенного поста "Черноморск", сообщает Укринформ.

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Таможенник заявил, что его не опрашивали и не вызвали в суд, но наручники оперативники таки натянули и "положили" его на землю.

Я так понимаю, что это было ради красивой хайповой картинки. Потому что уже через восемь минут наручники были сняты,

– сказал Михаил Грибанов.

В общем обыски 13 мая таможенник связывает с тем, что "сейчас идет усиленная борьба с потоками контрабанды на таможне". В то же время руководитель таможни подтвердил, что правоохранители подозревают в получении взятки в 1 300 долларов одного из должностных лиц таможенного поста "Черноморск".

Адвокат Михаила Грибанова Денис Пономаренко рассказал, что юристы занесли в протокол обыска в админздании таможни более 30 замечаний.

В частности, не понятно, зачем было надевать Грибанову наручники и выламывать двери в здании. Наверное, тоже для того, чтобы продемонстрировать красивую картинку,

– считает защитник.

По словам юриста, никому о подозрении пока не сообщили.

Заметим, что Михаил Грибанов работает на должности руководителя Одесской таможни лишь 2 месяца.

Что известно о коррупционной схеме на Одесской таможне

Начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на растаможивании товаров. Правоохранители провели обыски 13 мая.

Схема выглядела так: