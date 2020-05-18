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Это чудо: от коронавируса спасли 23-летнюю беременную, которая потеряла двойню

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Від коронавірусу врятували 23-річну вагітну
Від коронавірусу врятували 23-річну вагітну / pixabay.com

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова медики спасли жизнь 23-летней девушки с тяжелым течением COVID-19, которая потеряла двойню.

Коронавірус, важка пневмонія, завмерла вагітність на 31 тижні – про такий стан пацієнтки 24 каналу розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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Він додав, що врятувати її було складно, адже була ще велика кровотеча – понад 3 літрів крові. Все наклалося одне на одне: і операція, і зупинка кровотечі. Окрім цього, дівчина пробула понад 2 тижні на апараті штучної вентиляції легень.

"Це чудо, що ми всі разом її спасли", – заявив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Що відомо про лікарню

Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова являється резервною базою. В першу чергу там приймають тільки найважчих хворих, яких одразу доправляють в реанімацію й допомагають вижити.

Таких пацієнтів в лікарні врятували шестеро. Їх життю вже нічого не загрожує, тому вони перебувають без апаратів штучної вентиляції легень.

Проте лікар зазначив, що українцям ще не час розслаблятися, тому що вірус COVID-19 каверзний та дає рецидиви.

Дивіться повне відео з головним лікарем лікарні імені Мечникова:

 

Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Днепра Лечение Медицина
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