Это искусственно созданный скандал, – Тищенко опроверг собственные слова о штабе в "Велюре"

"Слуга народа" Николай Тищенко опроверг собственные слова о том, что в его ресторане "Велюр" якобы был расположен штаб. Заметим, что элитный ресторан нардепа работал, несмотря на карантин и запрет правительства.

Позиция Николая Тищенко

Тищенко заявил, что его слова о работе штаба неправильно поняли. Об этом нардеп сказал в интервью "Украинской правде".

К теме Тищенко заявил, что не говорил с Зеленским о "Велюре"

Ранее Тищенко говорил, что его ресторан работает, ведь там размещается штаб. Сейчас еще нардеп убеждает, что "Велюр" работал в формате на вынос.

Нет, у меня не в "Велюре " штаб. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал,

– подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал парламентарий Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".

Интересно Салон жены Тищенко тоже работает, несмотря на карантин: видео

Скандал с рестораном "Велюр": главное