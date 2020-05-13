Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Это искусственно созданный скандал, – Тищенко опроверг собственные слова о штабе в "Велюре"

- Читати новину українською
Тищенко опроверг собственные слова о штабе в Велюре
Тищенко спростував власні слова про штаб у "Велюрі" / Колаж 24 каналу

"Слуга народа" Николай Тищенко опроверг собственные слова о том, что в его ресторане "Велюр" якобы был расположен штаб. Заметим, что элитный ресторан нардепа работал, несмотря на карантин и запрет правительства.

Позиция Николая Тищенко

Тищенко заявил, что его слова о работе штаба неправильно поняли. Об этом нардеп сказал в интервью "Украинской правде".

К теме Тищенко заявил, что не говорил с Зеленским о "Велюре"

Ранее Тищенко говорил, что его ресторан работает, ведь там размещается штаб. Сейчас еще нардеп убеждает, что "Велюр" работал в формате на вынос.

Нет, у меня не в "Велюре " штаб. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал,
– подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал парламентарий Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".

Интересно Салон жены Тищенко тоже работает, несмотря на карантин: видео

Скандал с рестораном "Велюр": главное

  • Журналисты программы Bihus.info зафиксировали, что ресторан "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.
  • Тищенко заявил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи. теперь же он опроверг эту информацию.
  • Экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с активистами замуровал вход в ресторан "Велюр".
  • Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона. Впоследствии Аваков сообщил, что его зафиксировали.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Слуга народа Олег Ляшко Журналисты Новости Киева Скандал Николай Тищенко
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
12 мая , 22:22 Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах
Катерина Козачинська
Радушный прием коронавируса в России
12 мая , 22:00 Радушный прием коронавируса в России
Андрій Ілларіонов
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков