Это искусственно созданный скандал, – Тищенко опроверг собственные слова о штабе в "Велюре"
"Слуга народа" Николай Тищенко опроверг собственные слова о том, что в его ресторане "Велюр" якобы был расположен штаб. Заметим, что элитный ресторан нардепа работал, несмотря на карантин и запрет правительства.
Позиция Николая Тищенко
Тищенко заявил, что его слова о работе штаба неправильно поняли. Об этом нардеп сказал в интервью "Украинской правде".
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Ранее Тищенко говорил, что его ресторан работает, ведь там размещается штаб. Сейчас еще нардеп убеждает, что "Велюр" работал в формате на вынос.
Нет, у меня не в "Велюре " штаб. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал,
– подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал парламентарий Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".
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Скандал с рестораном "Велюр": главное
- Журналисты программы Bihus.info зафиксировали, что ресторан "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.
- Тищенко заявил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи. теперь же он опроверг эту информацию.
- Экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с активистами замуровал вход в ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона. Впоследствии Аваков сообщил, что его зафиксировали.