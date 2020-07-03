Глава НБУ Яков Смолий 3 июля выступил в Верховной Раде перед голосованием за свою отставку. Он подчеркнул, что принял тяжелое, но необходимое решение и рассказал, почему уходит с должности.

Глава НБУ вновь сказал, что в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется политическое давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными. Об этом сообщает 24 канал.

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Что сказал Смолий в своем обращении к украинцам

По его словам, легкомысленные решения власти могут дорого стоить украинской экономике. Нацбанк, по его словам всегда был "щитом" экономической стабильности Украины, а сейчас его пытаются сломать.

Яков Смолий вспомнил и о давлении через суды, проплаченных митингах на Институтской и под домами членов правления НБУ.

Это протест, это красная линия! Давление – это антоним эффективного диалога. Разговор, когда один говорит об экономике и финансах со знанием дела, а другой слышит только свои политические интересы, обречен на поражение,

– заявил Смолий.

Смолий также остановился на том, что было сделано во время его каденции:

Окончательное обуздание инфляции и сейчас она составляет ниже 2%;

Учетная ставка впервые за историю независимой Украины снижена до отметки 6. Два года назад ставка была на уровне 17.

Кредиты финансирования для банков до 5 лет.

Обеспечение стабильности курса гривны.

Уровень золотовалютных резервов вырос до 25,5 миллиарда.

Безболезненный этап "коронавирусной турбулентности" в марте.

В конце своего обращения Смолий поблагодарил команду и украинцев за веру в НБУ и сказал, что "идет с высоко поднятой головой".

Смотрите видео выступления Якова Смолия в Раде:

Отставка Якова Смолия: главное

Яков Смолий написал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины, которую занимает с марта 2018 года.

Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти в отставку после конфликта с Владимиром Зеленским.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев считает, что отставка Смолия может серьезно повлиять на отношения с МВФ.

3 июля Рада 286 голосами проголосовала за отставку Якова Смолия.



Кто может возглавить НБУ / Инфографика 24 канала