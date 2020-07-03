Это красная линия, это протест: эмоциональная речь Смолия в Раде перед голосованием за отставку
Глава НБУ Яков Смолий 3 июля выступил в Верховной Раде перед голосованием за свою отставку. Он подчеркнул, что принял тяжелое, но необходимое решение и рассказал, почему уходит с должности.
Глава НБУ вновь сказал, что в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется политическое давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными. Об этом сообщает 24 канал.
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Что сказал Смолий в своем обращении к украинцам
- По его словам, легкомысленные решения власти могут дорого стоить украинской экономике. Нацбанк, по его словам всегда был "щитом" экономической стабильности Украины, а сейчас его пытаются сломать.
- Яков Смолий вспомнил и о давлении через суды, проплаченных митингах на Институтской и под домами членов правления НБУ.
Это протест, это красная линия! Давление – это антоним эффективного диалога. Разговор, когда один говорит об экономике и финансах со знанием дела, а другой слышит только свои политические интересы, обречен на поражение,
– заявил Смолий.
Смолий также остановился на том, что было сделано во время его каденции:
- Окончательное обуздание инфляции и сейчас она составляет ниже 2%;
- Учетная ставка впервые за историю независимой Украины снижена до отметки 6. Два года назад ставка была на уровне 17.
- Кредиты финансирования для банков до 5 лет.
- Обеспечение стабильности курса гривны.
- Уровень золотовалютных резервов вырос до 25,5 миллиарда.
- Безболезненный этап "коронавирусной турбулентности" в марте.
В конце своего обращения Смолий поблагодарил команду и украинцев за веру в НБУ и сказал, что "идет с высоко поднятой головой".
Смотрите видео выступления Якова Смолия в Раде:
Отставка Якова Смолия: главное
- Яков Смолий написал заявление об отставке с должности главы Национального банка Украины, которую занимает с марта 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- СМИ сообщали, что Яков Смолий решил уйти в отставку после конфликта с Владимиром Зеленским.
- Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев считает, что отставка Смолия может серьезно повлиять на отношения с МВФ.
- 3 июля Рада 286 голосами проголосовала за отставку Якова Смолия.