Поможет ли этот реестр решить проблему с педофилами и как вообще можно защитить детей от подобного – разбирался сайт 24 канала.
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Что нужно знатьПримерно 4% опрошенных украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадали от сексуального насилия и домогательств. Об этом свидетельствуют недавние результаты опроса исследовательского агентства Fama. Преступниками, по мнению респондентов, чаще всего являются люди 35-49 лет (35%). Опрошенные считают, что в основном совершают сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних незнакомцы (62%), некровные родственники (41%), друзья/одноклассники (33%) и другие знакомые (32%). Впрочем, по данным организации RAINN, в 8 из 10 случаев сексуальное насилие совершается тем, кто хорошо знает жертву.
Как работает реестр в Украине
Сейчас реестр педофилов работает в тестовом режиме. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о правонарушителях будет храниться даже после отбытия наказания. Но в случае отмены обвинительного приговора или определения суда, данные о лице будут удаляться из реестра.
В реестр вносится следующая информация:
- ФИО.
- Дата рождения.
- Место жительства или пребывания.
- Преступление, за которое лицо было осуждено.
- Вид примененного уголовного наказания.
- Данные об отбытом наказании, а также нарушении правил административного надзора.
В реестр будут вноситься данные о лицах, которые были осуждены за педофилию / Фото Pixabay
Информация в реестре не будет доступна для всех. Доступ к ней будут иметь:
- Руководители органов государственной власти и местного самоуправления – при решении о приеме на работу руководителя (заместителя руководителя) детского сада, школы, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за детьми.
- Руководители детских садов, школ, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, которое обязано осуществлять надзор за детьми, в связи с решением вопроса о принятии человека на работу.
- Любое физическое лицо в отношении информации о себе.
- Любое физическое лицо по информации о другом, если он предоставит нотариально заверенное согласие на это.
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Поможет ли решить проблему реестр
Мария Губерник, сексолог и секс-просветитель, которая имеет свой инстаграм-блог, рассказала, что проблема педофилии всегда была, есть и будет. Потому что это больные люди, которые рождаются с таким отклонением.
Таких людей пробовали сажать в тюрьмы и я, в принципе, соглашаюсь с изоляцией таких людей, потому что часто они не контролируют себя. Параллельно с педофилией у них могут быть другие психические расстройства, которые будут влиять на то, насколько осознанно они себя ведут. Конечно есть адекватные люди с педофилией, которые знают, что у них есть такая наклонность и они сознательно идут к психиатру и в психотерапию. У них есть поддерживающая терапия и даже медикаментозное лечение. Поэтому они не становятся педофилами и не влияют на детей и на общество вредным образом,
– пояснила Губерник.
Она считает, что именно такой вариант – лучший. Потому что он максимально превентивный, но, к сожалению, не все люди с педофилией так делают. Ведь у нас очень стигматизированный вопрос относительно психологов, психотерапевтов и психиатров. Людей, которые пользуются их услугами сильно буллят, а так не должно быть.
По словам специалиста, педофилы могут иметь и другие психические расстройства / Фото Pixabay
Реестр педофилов – это хорошая идея и она может оказать положительное влияние. Потому что имена людей, которые уже совершили такое преступление, должны быть обнародованы, чтобы, например, те, кто знают этого человека могли быть осторожнее. Статистика свидетельствует о том, что 70% преступлений, связанных с педофилией, совершаются знакомыми или близкими родственниками в отношении детей. Педофилы в абсолютном большинстве – это не какие-то страшные дяденьки в переулках, это может быть кто-то из родственников, соседей. Чаще всего педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет,
– отметила секс-просветитель.
Лилия Кравцова, адвокат юридической компании ОМІ LAW GROUP, считает, что реестры сделают жизнь более опасной для тех, кто в них находится. И хотя доступ к перечню имеют только определенные категории людей, а данные будут передаваться анонимно, уже у преступников есть риск подвергнуться физическому насилию среди населения.
В Украине нужно секс-образование, чтобы уберечь детей от педофилов / Фото Unsplash
Целью введения реестра педофилов является то, что знание места проживания сексуальных преступников может улучшить способность общественности защитить себя и своих детей от сексуальной виктимизации. Однако введение такого реестра вызывает и множество вопросов и проблем, которые возникнут при его функционировании,
– добавила адвокат.
Она отметила, что считает положительным моментом ограничение доступа к реестру. Ведь существует практика среди других стран, где такие перечни являются общедоступными и это имеет негативные последствия.
Информация о том, где живут осужденные за сексуальные преступления, позволяет людям поверить, что они могут организовать свою жизнь и жизнь своих детей так, чтобы снизить риск причинения вреда. Но обзор Австралийского института криминологии пришел к выводу, что реестры не оказывают заметного влияния на уровень страха в обществе,
– отметила Кравцова.
Как защитить детей от педофилов
Мария Губерник объяснила, что из-за того, что в Украине нет секс-образования, дети буквально не знают, что такое секс. И потому что мы не говорим с детьми о сексе, изнасиловании, культуре согласия, педофилии, многие дети даже не понимают, что с ними произошло. Как ребенок может рассказать кому-то, если он даже буквально не знает, как об этом сказать? Поэтому нужно говорить с детьми о сексе и называть гениталии правильным образом.
Отдельный кластер секс-образования называется "детская сексуальная безопасность", которая направлена на то, чтобы обезопасить детей от педофилов и чего-то подобного. Сюда же входит и детская сексуальная безопасность от других детей,
– уточнила Губерник.
Секс-просветитель объяснила, что в этот кластер входит проговаривание следующих моментов:
- Первое – это круг доверия ребенка. Больше всего мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, то, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет далее в круге доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные работники, например, учителя, врачи и т.д.
- Второй момент – это проговаривать, какие бывают прикосновения. Прикосновения могут быть приятными или неприятными, безопасными или нет, прикосновения к себе, к другим, бывают прикосновения для помощи – например, подать руку тому, кто упал. Например, объятия – это приятное прикосновение, но не все их любят.
- Третий момент – секреты. Дети очень любят секреты, поэтому нужно донести, что секрет не должен быть таким, который тебя огорчает, от которого тебе больно и страшно. Поэтому проговариваем, если какой-то дядя что-то с тобой хотел сделать, но дал тебе конфету и попросил никому не рассказывать – то о таком нужно рассказать.
Ко мне часто обращаются родители или учителя, и у них такая позиция, что, как так, что мое умное и классное дитя об этом не знало. Но если вы об этом не рассказали ребенку, откуда он должен об этом узнать? Дети с этим не рождаются. Поэтому все вещи, которые мы не проговорили с ребенком в школе или дома, он скорее всего не знает, или же знает не очень правильным образом,
– подчеркнула Губерник.
Чаще всего педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет / Фото Unsplash
Лилия Кравцова добавила, что реестры лиц, совершивших преступления сексуального характера, стоят дорого, что повлечет дополнительные расходы на его содержание из Госбюджета. Эффективно эти средства тратить также и на профилактические мероприятия, а именно:
- для финансирования внешкольных и летних программ для детей;
- повышение уровня образования по вопросам предотвращения сексуального насилия в школах. Обучение детей по противодействию сексуальному насилию в раннем возрасте способствует более активному информированию, что в свою очередь может повысить уровень выявления и предотвращения повторного правонарушения в будущем;
- обучение родителей предотвращению сексуального насилия;
- изменение правовой культуры наших граждан. Движение #MeToo по всему миру начало диалог, направленный на ликвидацию культуры жестокого обращения, которое до сих пор господствует в нашем обществе, детей и женщин, страдающих от домашнего насилия.
Как понять, что ребенок подвергается сексуальному насилию
В проекте Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" подробно рассказывается, о том, что же такое сексуальное насилие и как можно понять, что ребенок подвергается сексуальному насилию.
Что такое сексуальное насилиеЭто любые насильственные действия сексуального характера, совершаемые без добровольного согласия. Эти действия могут быть и не связаны с проникновением в тело лица. Половой акт, который совершает совершеннолетнее лицо с ребенком в возрасте до 16 лет, независимо от ее согласия, является сексуальным насилием в отношении детей. Существуют данные, что каждый 5-й ребенок страдает от сексуального насилия, каждый 3-й никогда не расскажет об этом.
Действия, которые являются сексуальным насилием в отношении детей:
- ребенка фотографировали или снимали обнаженным на видео;
- взрослые (старше 18 лет) предлагали ребенку показать свои половые органы, прикоснуться к их обнаженным интимным частям тела или вступить с ними в половую связь;
- ребенку предлагали вознаграждение за то, чтобы показать свои половые органы, прикасаться к обнаженным интимным частям тела взрослых или вступать с ними в половую связь;
- ребенка заставляли вступать в половую связь со взрослыми и держать это в тайне;
- ребенок получал непристойные предложения в интернете (на форумах, в чатах, социальных сетях, электронной почте), по телефону или в письмах;
- взрослые (кроме медицинских работников и родителей в раннем детстве) касались половых органов ребенка вопреки его воле.
Пострадавшие от насилия склонны молчать об этом по разным причинам. Поэтому для своевременной и эффективной помощи важно уметь замечать некоторые признаки. Среди них могут быть следующие:
- ребенок стал молчаливым, отвечает односложно на любые вопросы;
- прекратил общаться с друзьями;
- имеет резкие смены настроения, аутоагрессивное поведение, часто заплаканное;
- имеет синяки, царапины;
- может недоедать, недосыпать, иметь неопрятный вид.
В комплексе или отдельно – эти признаки должны насторожить взрослых.
Как говорить с детьми, которые стали жертвами насилия
Ребенок, пострадавший от насилия, не всегда прямо скажет о такой ситуации дома. Поэтому если у него обнаруживаются косвенные признаки насилия, первым делом стоит установить диалог. Начать разговор с фраз: "У тебя грустный вид. Что-то случилось?" или "Я могу тебе помочь?".
Главные правила общения с ребенком:
- Не сомневайтесь в словах.
- Не обвиняйте ребенка в том, что произошло.
- Не давите.
- Не заставляйте говорить.
- Не навязывайте своих решений.
- Не настаивайте на действиях, которые кажутся правильными.
- Не будьте самоуверенным (ной).
- Ни в коем случае не задавайте вопросов: "Что ты сделала, чтобы спровоцировать обидчика?" или "Может, пригласим его на разговор?" др. Объясните, что ребенок невиновен в том, что стал жертвой насилия и что насилие не прекратится само собой. Обратитесь за помощью!
Родители должны установить контакт с ребенком / Фото Pixabay