Это особая война, – Садовый призвал ЕС помочь с послевоенным восстановлением украинских городов

Очень важно, чтобы Евросоюз наладил партнерство с украинскими городами и помог отстроить их после войны, которую начала Россия.

Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Такой призыв к представителям местных властей и организаций ЕС озвучил на заседании Европейского комитета регионов, передает 24 канал.

Внимание Все деньги на поверхности, – Фейгин рассказал, как заставить Россию заплатить за агрессию в Украине

Он подчеркнул, что для нас важна экономическая поддержка, чтобы Украина не просила средства и мы уже сейчас начинали восстанавливать экономику.

Сегодня во Львов приезжают многие предприятия, разрушенные в горячих точках, и мы им максимально помогаем. И здесь важно, чтобы были соответствующие программы от ЕС для поддержки украинского бизнеса, чтобы наша экономика начала оживать. Андрей Садовый Городской глава Львова

Он также поблагодарил европейские города за помощь, поддержку и солидарность в войне с Россией. Глава города призвал максимально блокировать все, что связано с этой страной.

Это особая война, потому что сегодня украинцы воюют за свободный мир, за демократию, за право быть свободным народом и жить в свободном мире.

– заявил он.

Именно поэтому символом поддержки Украины будет тотальная блокировка всего, что касается России: их культурные, международные, любые инициативы.

"Потому что эта война – идеологическая, это – война тирании против демократии", – добавил Садовый.

Также интересно – как Украина сможет получить репарации от России: смотрите видео