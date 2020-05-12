Это только первое столкновение мэров и Банковой: какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах

Оставила ли Банковая регионы один на один с пандемией и какие шансы у "Слуги народа" на местных выборах – в программе "Политбюро" рассказали мэры Львова, Черкасс и Николаева Андрей Садовой, Анатолий Бондаренко, Александр Сенкевич, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, председатель правления ОО "Опора" Ольга Айвазовская, главред "РБК-Украина" Сергей Щербина и журналист "УП" Роман Кравець.

О местных выборах

"Слуга народа" в позиционировании своей будущей местной кампании, очевидно, опирается на данные текущих социологических рейтингов, которые показывают достаточно высокое доверие к президенту Зеленского, что выглядит достаточно серьезным фундаментом для похода на выборы. Об этом в комментарии 24 канала отметил главный редактор издания "РБК-Украина" Сергей Щербина.

К теме Мэры решили устроить "политический Сталинград" зеленой команде, – Щербина

Однако – подчеркнул журналист – дело в том, что общество имеет привычку консолидироваться вокруг власти во время кризиса.

Первое – кризис к осени может закончиться. Второе-к осени кризис уж точно может утомить. И этот негатив будет канализироваться, предположительно, на центральную власть. И здесь местная как раз имеет очень хорошие шансы перехватить инициативу и пытаться себя позиционировать несколько иным образом,

– предполагает Щербина.

Журналист не уверен, что доверие к Зеленского в этот раз позволит полностью выиграть избирательную кампанию, в частности, учитывая тот факт, что сейчас высокие рейтинги центральной власти обусловлены отсутствием вразумительной альтернативы. А на местных выборах такая альтернатива в некоторых регионах будет – уверен Щербина.

С его мнением согласился и журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец, который считает, что пандемия играет на руку местным элитам.

"В отличие от центральной власти, люди видели, что у них есть определенный человек, который берет на себя ответственность и отчитывается. Центральная власть же далеко. Фактически, пандемия укрепила городских голов", – сказал Кравец и привел пример, как мэр Черкасс хотел смягчить карантин несмотря на решение правительства, потому что люди чувствовали усталость.

Эти слова подтвердил и Щербина. Он отметил, что процессы децентрализации, запущены очень давно, проходили тихо, а сейчас приобретают признаки настоящей политической игры.

Мы видели это на примере последних скандалов, когда местная власть чувствовала, что может дать бой команде Зеленского. Более того, мы видели реакцию Банковой на эти события, которая давала поводы продолжать эту атаку. И я так понимаю, что это лишь первое столкновение Банковой, команды Зеленского с местной властью, которая очень не хочет повторения сценария парламентских выборов прошлого года, когда на округах просто всех смыло кандидатами от "слуги народа",

– отметил Щербина.

Также в программе:

► Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что деньги, которые правительство обещало выделить для медиков, уже давно есть в регионах Украины. Почему их до сих пор не получили медики – причина в политической заинтересованности мэров, как сказал Качура. По его словам, в отдельных областях страны – саботаж.

► Накануне президент Владимир Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом области Украины. По данным СМИ, так называемым куратором на Львовщине является Ринат Ахметов, а на Черкасщине – Юрий Косюк. Городские головы Львова, Черкасс и Николаева в эфире 24 канала рассказали, есть ли помощь от крупного бизнеса.

► Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, как город выходит из карантина. Также он сообщил, что городской бюджет Львова недополучит примерно до 2 миллиардов гривен по результатам 2020 года.