Люди образовали большую толпу, что переросло в стычку 29 сентября. В сети опубликовали видео инцидента.
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Все хотели попасть первыми
На записи видно, как толпа собралась возле секонд-хенда. Все жмутся, чтобы пролезть в магазин первыми. Туда хотят попасть как молодые люди, так и пожилые. Из-за сильной давки они могли пострадать. О том, пострадал ли кто-то – не сообщается.
Заметно также, что рядом вход в магазин загорожен. Однако толпа настолько большая, что охранники держат ограждение руками и ногами.
По словам комментаторов, люди готовы "вырывать друг другу глотки" из-за дешевой одежды. Вот несколько реакций из сети:
- "Раньше я боялся зомби-апокалипсиса, но секонд-хенд-апокалипсис – страшнее";
- "Бизнес. Затем на ОЛХ продают шмотки";
- "Сейчас бы ломиться за б/у барахлом в самый дорогой день";
- "Жаль, не показали, как они роются в корзинах, то еще зрелище";
- "Это уже Европа, или еще нет?".
Как толпа пыталась попасть в секонд-хенд: видео