Люди образовали большую толпу, что переросло в стычку 29 сентября. В сети опубликовали видео инцидента.

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Все хотели попасть первыми

На записи видно, как толпа собралась возле секонд-хенда. Все жмутся, чтобы пролезть в магазин первыми. Туда хотят попасть как молодые люди, так и пожилые. Из-за сильной давки они могли пострадать. О том, пострадал ли кто-то – не сообщается.

Заметно также, что рядом вход в магазин загорожен. Однако толпа настолько большая, что охранники держат ограждение руками и ногами.

Обратите внимание! Очевидно, заграждения на входе в магазин установили после февральского случая в Каменском. Там при подобных обстоятельствах толпа покупателей едва не затоптала пожилую женщину. Там пенсионерке пришлось выбираться из-под ног людей на коленях.

По словам комментаторов, люди готовы "вырывать друг другу глотки" из-за дешевой одежды. Вот несколько реакций из сети:

"Раньше я боялся зомби-апокалипсиса, но секонд-хенд-апокалипсис – страшнее";

"Бизнес. Затем на ОЛХ продают шмотки";

"Сейчас бы ломиться за б/у барахлом в самый дорогой день";

"Жаль, не показали, как они роются в корзинах, то еще зрелище";

"Это уже Европа, или еще нет?".

Как толпа пыталась попасть в секонд-хенд: видео