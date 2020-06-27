"Мама, я дома" – так называется ежегодный семейный фестиваль воздушных шаров. В 2020 году он в новом формате – с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Более сотни человек на 20 воздушных шарах одновременно поднялись в небо. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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На самом деле это довольно сложный процесс, ведь до последнего люди не знают, в какое место прилетят – все зависит от ветра.

Мы можем прогнозировать, куда мы хотим прилететь. Мы можем даже предполагать, куда мы прилетим. Однако это всегда авантюра. Это всегда какое-то приключение. Мы можем сказать точно, где мы будем стартовать. А куда мы приземлимся – это как монетки подбрасывать,

– объяснил инструктор.

"Когда один шар поднимается, начинается действо. Это настоящее шоу. Шары надуваются, они оживают, оживляют природу", - рассказал инструктор.

Было много людей, которые брали с собой пледы, еду и кресла. Они садились на поле, чтобы наблюдать за фестивалем воздушных шаров. Среди них, например, была девочка, которая впервые полетала, когда ей было 3 года.

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Сами участники между собой проводили соревнования. Победит та команда, которая наиболее четко подлетит к конкретной цели.

Полеты продлятся еще 28 июня утром и вечером перед заходом солнца.

Смотрите видео корреспондентов " 24 канала: