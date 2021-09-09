Депутат эмоционально возмутилась на заседании

Инцидент произошел 8 сентября. В горсовете заседала комиссия по вопросам здравоохранения.

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Это просто ж*па, просто ж*па. Извините за выражение. Чем мы сейчас занимаемся? Мы защищаем интересы города, как депутаты, или мы защищаем интересы частных больниц,

– заявила чиновница.

Такую реакцию у нее вызвала ситуацию в Одесском городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД. Все потому, что пациенты из него переходят в частную клинику, которая подписала договор с НСЗУ.

Так, с 16 августа в частную клинику перешло 540 пациентов. Соответственно коммунальная больница потеряла деньги, выделяемые на лечение из государственного бюджета.

Смотрите видео эмоциональной реакции одесского депутата: